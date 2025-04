Técnico do Guarani critica gramado do Brusque e lamenta nova derrota na Série C

O Guarani voltou a tropeçar na Série C do Campeonato Brasileiro. Após a derrota por 1 a 0 para o Brusque, fora de casa, o técnico Maurício Souza não poupou críticas às condições do gramado sintético do estádio Augusto Bauer, apontando o campo como um dos principais fatores que dificultaram o desempenho da equipe paulista.

Segundo o treinador, o estilo de jogo mais técnico e baseado na posse de bola do Guarani foi prejudicado pela superfície. "A condição do campo é uma vergonha, dificulta demais um jogo de elaboração. A gente tem uma equipe que constrói, que gira bola, que pensa o jogo. Em um campo como esse, tudo isso se perde", lamentou.

Apesar da crítica ao gramado, Maurício reconheceu que o time também não fez uma grande exibição. "Tecnicamente não jogamos bem, mas lutamos. Criamos chances, tentamos empatar o tempo todo. Depois do gol no início, eles se fecharam e foi praticamente um jogo de ataque contra defesa. No segundo tempo, o Brusque teve apenas uma chegada ao ataque", analisou.

Com o resultado, o Guarani segue sem vencer na competição nacional. Já são sete partidas consecutivas sem vitória e o clube ainda busca o primeiro triunfo como visitante em 2025. A pressão aumenta sobre o elenco e a comissão técnica, que agora tentam encontrar soluções antes do próximo compromisso fora de casa, diante do Caxias, pela terceira rodada da Série C.

"Precisamos entender que só jogar bem não é suficiente. O que precisamos agora são vitórias. É trabalhar firme essa semana, manter a confiança no processo e buscar um resultado positivo na próxima rodada", disse o treinador.

Para o confronto contra o Caxias, Maurício Souza terá dois desfalques importantes. Os volantes Mateus Sarará e Anderson Leite foram expulsos nos minutos finais da partida contra o Brusque e estão fora do próximo jogo.

As equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (28), a partir das 19h30, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela terceira rodada da Série C.