Técnico do Betis sugere que regra do basquete seja aplicada ao futebol: 'Mais interessante' Estadão Conteúdo 07.11.25 12h38 O técnico do Real Betis, o chileno Manuel Pellegrini, sugeriu uma mudança significativa em uma regra do futebol. A alteração em questão seria semelhante ao que ocorre no basquete. Manuel Pellegrini falou sobre o assunto na última quinta-feira, 6, após a vitória do Betis por 2 a 0 sobre o Lyon, pela quarta rodada da primeira fase da Europa League. Na sugestão do comandante chileno, caso o time ultrapassasse a linha de meio de campo com a bola, ele seria impedido de retorná-la para o campo de defesa. Algo parecido com o que acontece no basquete. A ideia, segundo Manuel Pellegrini, seria "interessante e dinâmica" para o futebol e já estaria sendo analisada. "Acho que existem regras que poderiam ser modificadas para melhorar o futebol, como impedir que a bola retorne ao seu próprio campo depois de cruzar o meio-campo. Isso tornaria o futebol mais dinâmico. Especialistas estão analisando isso. Precisamos torná-lo mais interessante e dinâmico e, para isso, precisamos estar mais perto do gol adversário", argumentou Manuel Pellegrini. No basquete, uma equipe tem oito segundos para levar a bola para o outro lado da quadra. Ao cruzar a linha e chegar ao ataque, o time não pode retornar a bola para o outro lado. Se estourarem os oito segundos, a posse de bola é dada para o rival. Além disso, uma equipe tem 24 segundos para concluir a jogada com o objetivo de anotar a cesta. O treinador, com passagens por Real Madrid e Manchester City, ainda foi questionado sobre possíveis alterações na regra do impedimento. O chileno, nesse caso, não foi favorável a modificações. "Acho que a regra do impedimento, para mim, está correta no momento. E, com o VAR, é muito mais fácil evitar erros. Se vão começar a verificar se é o corpo todo, se não... Acho que isso só vai gerar problemas", opinou.