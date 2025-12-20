Técnico do Barcelona critica ausência de Raphinha na seleção do ano da Fifa: 'É uma piada' Estadão Conteúdo 20.12.25 11h02 Raphinha foi um dos destaques da vitoriosa temporada do Barcelona, com 34 gols e 22 assistências, mas ficou fora da seleção da temporada divulgada na premiação da Fifa na última terça-feira. A situação irritou o técnico Hansi Flick, que defendeu o brasileiro e criticou duramente a entidade máxima do futebol. Sem ter sido questionado sobre o tema pelos jornalistas, na entrevista coletiva deste sábado, véspera da partida com o Villarreal, por La Liga, o treinador do Barcelona pediu a palavra ao término do evento para dar sua opinião sobre a premiação da Fifa. "Não estou feliz porque vocês não me perguntaram. Há uma situação. Para mim, não é grande coisa porque não penso muito sobre quem é o melhor jogador de futebol ou quais são os melhores 11 (jogadores), mas a seleção mundial da Fifa é uma piada", iniciou o treinador, incomodado com a ausência do atacante na lista. "Quando vi que Raphinha não estava lá, foi inacreditável. Raphinha foi o jogador mais influente da nossa equipe na temporada passada. Na Champions League, ele deu 8 assistências para gols, na principal competição. Se você olhar os jogos, os gols e as assistências foram incríveis, mas para mim, a influência dele foi ainda maior. Não é justo com ele", analisou Flick - Raphinha também anotou 13 gols na principal competição do continente. "Para mim, é uma piada. Não consigo acreditar que ele não esteja entre os 11 melhores do mundo. Ele fez por merecer, acho que vocês concordam comigo, é inacreditável", continuou o comandante. "Discordo completamente da decisão da Fifa de deixar Raphinha de fora da seleção do ano." A premiação The Best 2025, realizada em Doha, no Catar, coroou o francês Ousmane Dembélé, do PSG, como o melhor jogador do mundo e um dos atacantes da seleção da Fifa, ao lado do espanhol Lamine Yamal, companheiro de Raphinha no Barcelona. Nenhum brasileiro foi lembrado no evento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol La Liga The Best Barcelona Raphinha Hansi Flick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: novo contratado e dois remanescentes se apresentam e iniciam a pré-temporada Papão ainda aguarda a chegada de mais jogadores e membros da comissão técnica para completar essa primeira fase da pré-temporada 20.12.25 22h17 Futebol Em Belém, Vôlei Renata perde para o Perugia-ITA e está fora da final do Mundial de Vôlei Equipe brasileira não conseguiu segurar a força do time italiano e irá disputar o terceiro lugar no Mundial de Vôlei 20.12.25 20h35 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22 SOLIDARIEDADE Equipe de corrida do Paysandu realiza ação de Natal para crianças; saiba como participar A equipe de corrida Papãoléguas, do Paysandu, realiza doação de brinquedos para crianças do bairro da Águas Lindas, em frente ao CT do Papão 20.12.25 8h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado 20.12.25 7h00 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 FUTEBOL 'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026 19.12.25 11h36 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22