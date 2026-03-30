Técnico da Holanda não garante Memphis Depay na Copa: 'Precisa estar em forma física top' Fora desta Data Fifa por conta de um problema muscular na coxa direita, Memphis não foi substituído na lista da seleção Estadão Conteúdo 30.03.26 14h57 Memphis Depay (Foto: Instagram @corinthians) Ronald Koeman evitou confirmar a presença de Memphis Depay na próxima Copa do Mundo e deixou claro que o atacante precisará apresentar melhor condição física para seguir como peça-chave da Holanda. O técnico comentou o momento do jogador às vésperas dos amistosos internacionais, em meio à ausência por lesão. Fora desta Data Fifa por conta de um problema muscular na coxa direita, Memphis não foi substituído na lista da seleção. A lesão aconteceu durante partida do Corinthians contra o Flamengo e, após exames, foi classificada como grau 2, com previsão de até quatro semanas de recuperação. Com isso, o atacante também deve desfalcar o clube na estreia na Libertadores. Durante entrevista coletiva, Koeman foi questionado sobre comentários que colocavam Depay próximo do nível de grandes nomes do futebol mundial, como Messi e Cristiano Ronaldo. O treinador discordou da avaliação, mas ressaltou a importância do jogador quando está em boas condições. "Estamos falando de atacantes de elite. Então, imagino que você esteja pensando: Isso é.... Não que Memphis não seja um trunfo para nós; ele tem sido muitas vezes. É só que as lesões o atrapalham. Ele precisa trabalhar nisso; precisa estar em ótima forma física. Ronaldo e Messi estão em um nível um pouco diferente. Um Memphis em forma continua sendo extremamente importante. Ele é o maior artilheiro de todos os tempos por um motivo. Isso já diz tudo", afirmou. Koeman reforçou que o desempenho de Memphis passa diretamente pela parte física e indicou que isso será decisivo para a presença do jogador no Mundial. "Ele teve uma boa refeição com os amigos, mas ainda não está em forma. E, repito, precisa estar no auge da forma para disputar a Copa do Mundo." A seleção holandesa enfrenta o Equador nesta terça-feira, 31, fechando seu último compromisso desta Data Fifa, enquanto o atacante trabalha na recuperação para retomar espaço tanto no Corinthians quanto na equipe nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Holanda técnico Memphis Depay COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF detalha jogos do Águia de Marabá e da Tuna Luso na Série D; veja dias, horários e locais Tuna Luso Brasileira e Águia de Marabá são os representantes do Estado do Pará na competição nacional 30.03.26 13h23 luto 'O esporte paraense perde um importante nome', diz Remo após morte de coordenador de base da Tuna Clube azulino lamentou o falecimento de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, profissional responsável pela formação de atletas na Águia Guerreira 30.03.26 12h02 futebol Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido' Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR 30.03.26 11h31 luto Paysandu lamenta morte de coordenador de base da Tuna Fábio Marcelo Barata de Oliveira morreu no último domingo (29) após um acidente no sudeste do Pará 30.03.26 10h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES luto Coordenador da base da Tuna Luso morre após acidente de ônibus no sudeste do Pará Clube cruzmaltino lamentou a morte de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, que tinha 51 anos 30.03.26 8h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (30/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta segunda-feira 30.03.26 7h00 futebol Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido' Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR 30.03.26 11h31 luto 'O esporte paraense perde um importante nome', diz Remo após morte de coordenador de base da Tuna Clube azulino lamentou o falecimento de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, profissional responsável pela formação de atletas na Águia Guerreira 30.03.26 12h02