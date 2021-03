TBT do esporte: Mangueirão completa aniversário, qual sua principal lembrança no estádio?; vote

Aproveitando o rico acervo fotográfico de O Liberal, a editoria de Esportes vai promover um quadro, toda quinta-feira, para relembrar imagens do esportes paraense. Nesta quinta-feira (04), diante do aniversário do estádio Mangueirão, que completa 43 anos hoje, o homenageado é o principal palco do futebol paraense em quase meio século.

O detalhe é que o Mangueirão vive um processo de reforma após 19 anos. O estádio não será utilizado no Campeonato Paraense 2021 e, você torcedor, que está afastado do 'Colosso do Benguí', há um ano, tem a oportunidade de lembrar de um momento inesquecível. Confere aí!

Mangueirão foi palco de vários clássicos Remo e Paysandu. Na imagem, vivia-se a expectativa de um Re-Pa na temporada 2013 (Cristino Martins)

