Talles Magno é internado com pneumonia após atuar com febre em jogo do Corinthians

O atacante Talles Magno, do Corinthians, está internado no hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, com um quadro de pneumonia. A internação ocorreu após o jogador entrar em campo na última quarta-feira (16), contra o Fluminense, mesmo apresentando febre alta de 38,8°C. Após o fim da partida, vencida pelos cariocas por 2 a 0, Talles passou mal e foi encaminhado à UTI por precaução médica.

O estado de saúde do atleta é estável, mas ainda não há previsão de alta. Talles Magno vinha apresentando sintomas gripais durante a semana e chegou a treinar com o elenco. A condição, no entanto, se agravou nos últimos dias, resultando em seu afastamento do duelo contra o Sport neste sábado (19), pela quinta rodada do Brasileirão.

A ausência do atacante se soma à lista de desfalques do Timão por questões médicas, que também inclui Hugo Souza e Rodrigo Garro. Mesmo com o crescimento recente de Romero na equipe titular, Talles é o vice-artilheiro da temporada com cinco gols, ficando atrás apenas de Yuri Alberto, que soma oito.

O jogador, que está emprestado ao Corinthians até o fim do ano, passou a perder espaço no elenco sob o comando de Ramón Díaz, mas ainda é considerado peça importante no grupo. O Corinthians enfrenta o Sport na Neo Química Arena às 16h deste sábado (19), ocupando atualmente a 14ª colocação na tabela.