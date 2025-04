Swiatek aumenta jejum de títulos em 2025 com queda nas quartas de Stuttgart; Pegula também cai

Bicampeã no WTA 500 de Stuttgart em 2022 e 2023 e semifinalista em 2024, a polonesa Iga Swiatek, ex-líder do ranking, decepcionou na atual edição ao ser eliminada nas quartas de final, neste sábado, com derrota para Jelena Ostapenko, da Letônia, em dois sets, com 6/3 e 6/2. A zebra também se fez presente na abertura do dia, com eliminação de Jéssica Pegula, a número 3 do ranking.

Realizado uma temporada para ser esquecida, Swiatek aumenta o jejum de títulos. Ainda sem erguer taças no ano, a número 2 do mundo buscará a redenção em Roland Garros, onde defenderá o tricampeonato.

Sem a presença da atual campeã, a casaque Elena Rybakina, as quartas de final começaram com uma das favoritas em quadra: Jéssica Pegula. A número 3 do mundo, começou de maneira muito abaixo do esperado e levou logo um pneu no primeiro set.

Alexandrova não estava disposta a permitir a reação da norte-americana e manteve o ritmo forte no segundo set. No sexto game, a russa obteve a quebra e abriu frente. Com 5 a 2, desperdiçou três match points e a seguir ainda teve o saque quebrado. Pegula foi ao serviço para empatar a parcial em 5 a 5, mas a russa mostrou forças e, no terceiro match point, fechou a surpreendente vitória.

A adversária de Alexandrova será xxxxxx. No jogo a seguir, no embate entre a número 2 do mundo e a letã Jelena Ostapenko, a polonesa começou abaixo do esperado e saindo logo com 4 a 0 de desvantagem. A rival manteve a boa vantagem e fechou com 6 a 3.

Sem nada a perder, Swiatek foi mais agressiva na parcial seguinte e logo quebrou para fazer 3 a 1. Ostapenko buscou o empate, por 3 a 3, mas repetindo três pontos seguidos, a polonesa igualou o jogo ao devolver os 6 a 3.

Swiatek parecia em melhor momento na partida e pronta para buscar uma virada importante. Mas Ostapenko foi quem mostrou mais concentração para largar com vantagem no terceiro set, com 3 a 0 após quebra. Sacando bem, a letã não permitia chances e reação - salvou um break no sétimo game.

Swiatek foi ao serviço sob enorme pressão com 5 a 2 de desvantagem. Não havia mais espaço para erros. E a pressão pesou. No segundo match point, Ostapenko derrubou a favorita, que costuma se dar bem no saibro, seu piso preferido.