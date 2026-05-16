Svitolina vence Gauff e volta a ser campeã do Roma Open 8 anos após último título Estadão Conteúdo 16.05.26 17h22 A tenista ucraniana Elina Svitolina derrotou Coco Gauff, dos Estados Unidos, por 2 a 1, parciais de 6/4, 6/7 (3/7) e 6/2, em uma disputa de quase três horas na final do Roma Open neste sábado e conquistou o torneio italiano pela terceira vez, após as conquistas de 2017 e 2018. Gauff, quarta do mundo, foi a terceira vítima consecutiva de Svitolina entre as dez melhores do ranking, depois de Elena Rybakina (segunda) e Iga Swiatek (terceira). A norte-americana, vice-campeã em Roma pelo segundo ano seguido, começou a final de maneira mais incisiva, quebrando o saque da rival e abrindo uma vantagem de 4 a 2 no primeiro set com agressividade e potência no saque. Svitolina, décima do ranking, manteve a calma e se recuperou. Ela empatou a parcial em 4 a 4 após um tropeço emocional de Gauff, que desperdiçou uma vantagem de 40 a 0 no oitavo game. A partir daí, Svitolina dominou, atacou o segundo saque da adversária e fez 6/4. Na segunda parcial, Svitolina pressionou o saque de Gauff constantemente. A tenista dos EUA conseguiu resistir aos ataques da rival e forçou o tie-break, no qual venceu quatro pontos consecutivos após o 3 a 3 e forçou o terceiro set. As duas tenistas mantiveram seus serviços, mesmo sob pressão, até o 2 a 2 do set decisivo, quando Svitolina conseguiu uma quebra e abriu 3 a 2 e saque. Gauff perdeu o serviço novamente no sétimo game, e a ucraniana fez 5 a 2. Svitolina desperdiçou seu primeiro match point, mas assegurou o título na sequência. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Roma Open Coco Gauff Elina Svitolina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59 mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 COLEÇÃO Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet 13.05.26 23h16