Supercopa Rei: torcida faz festa na porta de hotel do Corinthians antes de final com Flamengo Estadão Conteúdo 31.01.26 20h27 Cerca de 500 torcedores do Corinthians compareceram à porta do hotel Windsor, em Brasília, para recepcionar o time na chegada à capital federal. Neste domingo, a equipe de Dorival Júnior encara o Flamengo, às 16h, no Mané Garrincha, pela decisão da Supercopa Rei. Ao longo do dia, foi possível ouvir os gritos de "Vai, Corinthians" na Asa Norte, região onde a delegação corintiana ficou hospedada. O ônibus do Corinthians chegou ao hotel por volta das 17h30. Os torcedores rodearam o veículo e homens da Polícia Militar precisaram fazer um cordão para que os jogadores pudessem descer em direção à entrada principal. Yuri Alberto e Memphis foram alguns dos atletas mais ovacionados. "É jogo grande, jogador grande aparece", gritou um torcedor ao ver o atacante holandês descer do ônibus. Os corintianos levaram sinalizadores, fogos de artifício, cartazes e retratos em papelão de jogadores como Garro, Memphis e Matheuzinho. Alguns torcedores compareceram com os filhos, que não se intimidaram com a multidão e entraram na festa, repetindo cânticos tradicionais das arquibancadas. "É mais um louco para o bando", comemorou um pai, com o filho nos ombros, em meio à celebração. A festa deu lugar a momentos de tensão quando três torcedores do Flamengo, hospedados no mesmo hotel, deixaram o local durante a movimentação. Eles foram hostilizados e xingados ao atravessar a multidão. Em outro momento, um rubro-negro desceu do hotel e passou a filmar a festa dos corintianos, que responderam com provocações. "Aqui é torcida de verdade. Não é torcida terceirizada, não", gritaram em coro. Também houve confusão quando um hóspede que caminhava em frente ao hotel vestindo uma camisa verde, cor do rival Palmeiras, foi cercado por torcedores do Corinthians. Após a abordagem, ele foi obrigado a vestir uma camisa alvinegra. "Aqui não entra de verde", afirmou um corintiano durante a situação, que terminou sem intervenção policial. A expectativa é de bom público no Mané Garrincha, estádio com capacidade para cerca de 70 mil pessoas. Até sexta-feira, restavam poucos ingressos para a final em Brasília, com preços entre R$ 398 e R$ 798. Aproximadamente 150 ônibus com torcedores do Corinthians viajaram à capital federal para acompanhar a decisão da Supercopa Rei - cerca de 70 deles saindo do estado de São Paulo.