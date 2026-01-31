Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Supercopa Rei: torcida faz festa na porta de hotel do Corinthians antes de final com Flamengo

Estadão Conteúdo

Cerca de 500 torcedores do Corinthians compareceram à porta do hotel Windsor, em Brasília, para recepcionar o time na chegada à capital federal. Neste domingo, a equipe de Dorival Júnior encara o Flamengo, às 16h, no Mané Garrincha, pela decisão da Supercopa Rei. Ao longo do dia, foi possível ouvir os gritos de "Vai, Corinthians" na Asa Norte, região onde a delegação corintiana ficou hospedada.

O ônibus do Corinthians chegou ao hotel por volta das 17h30. Os torcedores rodearam o veículo e homens da Polícia Militar precisaram fazer um cordão para que os jogadores pudessem descer em direção à entrada principal. Yuri Alberto e Memphis foram alguns dos atletas mais ovacionados. "É jogo grande, jogador grande aparece", gritou um torcedor ao ver o atacante holandês descer do ônibus.

Os corintianos levaram sinalizadores, fogos de artifício, cartazes e retratos em papelão de jogadores como Garro, Memphis e Matheuzinho. Alguns torcedores compareceram com os filhos, que não se intimidaram com a multidão e entraram na festa, repetindo cânticos tradicionais das arquibancadas. "É mais um louco para o bando", comemorou um pai, com o filho nos ombros, em meio à celebração.

A festa deu lugar a momentos de tensão quando três torcedores do Flamengo, hospedados no mesmo hotel, deixaram o local durante a movimentação. Eles foram hostilizados e xingados ao atravessar a multidão. Em outro momento, um rubro-negro desceu do hotel e passou a filmar a festa dos corintianos, que responderam com provocações. "Aqui é torcida de verdade. Não é torcida terceirizada, não", gritaram em coro.

Também houve confusão quando um hóspede que caminhava em frente ao hotel vestindo uma camisa verde, cor do rival Palmeiras, foi cercado por torcedores do Corinthians. Após a abordagem, ele foi obrigado a vestir uma camisa alvinegra. "Aqui não entra de verde", afirmou um corintiano durante a situação, que terminou sem intervenção policial.

A expectativa é de bom público no Mané Garrincha, estádio com capacidade para cerca de 70 mil pessoas. Até sexta-feira, restavam poucos ingressos para a final em Brasília, com preços entre R$ 398 e R$ 798. Aproximadamente 150 ônibus com torcedores do Corinthians viajaram à capital federal para acompanhar a decisão da Supercopa Rei - cerca de 70 deles saindo do estado de São Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Supercopa Rei

Corinthians

Flamengo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro

O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro

30.01.26 16h17

MMA Sport Club

Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão

30.01.26 12h13

futebol

Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube

Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado

30.01.26 10h35

Carlos Ferreira

Molho de pimenta na rivalidade

30.01.26 10h27

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (31/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

31.01.26 7h00

PARAZÃO 2026

Carlinhos critica gramado após primeiro tempo do Remo: 'Tem que driblar buraco e marcador'

Segundo o centroavante azulino, o estado do campo tem dificultado o estilo de jogo da equipe contra o São Francisco, em Belterra

31.01.26 17h15

PARAZÃO

Remo joga com um a mais, domina o São Francisco, mas fica no 0 a 0 no Parazão

Leão Azul teve superioridade numérica desde o primeiro tempo, pressionou em Belterra, mas esbarrou na defesa adversária e nas condições do gramado

31.01.26 18h02

muay thai

Mãe e filha paraenses dividem treinos, dificuldades e o sonho de crescer no MMA em São Paulo

Atletas vivem em São Paulo e buscam sonham no MMA

31.01.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda