Super Bowl 2025 mobiliza torcedores em Belém e fortalece comunidade do futebol americano

Neste domingo (9), o mundo do esporte estará com os olhos voltados para o Super Bowl 59, a grande final da NFL. O evento, que combina futebol americano, cultura pop e entretenimento, tem ganhado cada vez mais fãs em Belém, onde torcedores se reúnem para celebrar a partida, que este ano contará com o show do rapper Kendrick Lamar no intervalo.

A comunidade de fãs do esporte na capital paraense está crescendo e, segundo Mauricio Messias, ex-treinador do Remo de futebol americano e entusiasta do esporte, o Super Bowl é mais do que um jogo. “O SB [sic] é um grande evento de entretenimento. Desde o Super Bowl 27, com o show de Michael Jackson no intervalo, ele gera anualmente uma grande expectativa no público. Além disso, é uma oportunidade de encontrar pessoas que gostam do mesmo esporte e de difundir o futebol americano para o grande público”, afirmou.

Mauricio, que começou a acompanhar o esporte em 2015, durante o Super Bowl 49, vê uma oportunidade única no evento. “Até 2020, nos reuníamos todos os anos com um grupo de amigos que também gostam do esporte. Depois da pandemia de COVID, muita coisa mudou, mas não a tradição de tornar o Super Bowl um evento. Mesmo que seja só entre mim e minha esposa, o Super Bowl continua sendo especial”, disse.

Mauricio é um grande entusiasta do esporte. (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

O confronto de gigantes

O Super Bowl deste ano será marcado pelo duelo entre o Kansas City Chiefs, e o Philadelphia Eagles. Mauricio prevê uma partida equilibrada: “Espero um dos Super Bowl mais disputados dos últimos tempos. De um lado, Kansas City com Patrick Mahomes motivado a ter seu quarto campeonato, contando com recepções seguras de Travis Kelce, mas acredito que o destaque ofensivo será o RB Kareem Hunt e o novato WR Xavier Worthy. Já o HC Andy Reid tem uma grande chance de levar o quinto SB para Kansas”, analisou.

Por outro lado, Mauricio destacou a força do Philadelphia Eagles: “O time, sob o comando do HC Nick Sirianni, tem a chance de devolver a derrota para Kansas City no Super Bowl 57. Com Jalen Hurts e o candidato a MVP Saquon Barkley, além de AJ Brown, DeVonta Smith e Dallas Goedert, o ataque dos Eagles é extremamente forte. Porém, o grande destaque é a defesa dominante da Philadelphia, com jogadores como Zack Baun, Jalen Carter e C.J. Gardner-Johnson, que têm se tornado uma ameaça para o jogo aéreo adversário”, completou.

Quando questionado sobre o favorito para vencer, Mauricio não hesitou: “Provavelmente será um jogo apertado, mas, mesmo contando com um jogador como Patrick Mahomes motivado, colocaria minhas fichas em mais uma sólida performance de Saquon Barkley e, com isso, garantir o segundo Super Bowl do Philadelphia Eagles”, afirma.

O impacto em Belém e no Brasil

Além de torcerem por seus times favoritos, os fãs de futebol americano em Belém destacam como eventos como o Super Bowl contribuem para a difusão do esporte na cidade. Mauricio ressaltou a importância da prática local: “O esporte é pouco conhecido do grande público, mas, com a prática do mesmo na cidade, isso vem mudando. Além disso, o fato de o flag football ter se tornado esporte olímpico ajuda muito, especialmente com a Seleção Brasileira Feminina e Masculina participando das próximas Olimpíadas”, finaliza.

O Philadelphia Eagles, um dos finalistas, já possui uma conexão com o público brasileiro. Em setembro de 2024, a equipe participou do primeiro jogo da NFL realizado no Brasil, vencendo a partida e deixando uma impressão positiva. Durante o evento oficial, os jogadores elogiaram o Brasil e a recepção calorosa dos fãs.

Com o fortalecimento da cultura do futebol americano em Belém, eventos como o Super Bowl ganham espaço na cidade, incentivando não apenas a torcida, mas também a prática do esporte, que promete crescer ainda mais nos próximos anos.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)