Suns superam os 40 pontos de Anthony Edwards e encerram sequência dos Wolves de cinco vitórias O ala-armador do Wolves anotou 40 pontos e ainda pegou nove rebotes Redação O Liberal com informações da AE 09.12.25 9h12 O Phoenix Suns conquistou uma vitória importante na noite de segunda-feira, em visita ao Target Center, Minneapolis. A franquia do Arizona superou o Minnesota Timberwolves por 108 a 105, encerrando uma sequência de cinco vitórias consecutivas dos anfitriões na NBA. O triunfo marcou uma boa atuação coletiva dos Suns, com Mark Williams se destacando como o maior pontuador da equipe. Ele contou com a contribuição de Collin Gillespie, que marcou 19 pontos, e Dillon Brooks, com 18 pontos. Com o resultado, as duas equipes estão próximas na classificação da Conferência Oeste. Apesar do revés em casa, os Wolves mantêm uma leve vantagem, ocupando a sexta colocação, enquanto o Phoenix Suns figura na sétima posição. Atuação de Anthony Edwards A partida foi marcada pela grande performance de Anthony Edwards, do time anfitrião. O ala-armador anotou 40 pontos e ainda pegou nove rebotes, mas sua atuação individual não foi suficiente para evitar a derrota de sua equipe. Edwards emplacou 15 de 21 arremessos, mostrando grande eficiência. No entanto, o restante do time não teve bom rendimento. Naz Reid converteu apenas dois de 12 arremessos, e Jaden McDaniels e Donte DiVincenzo acertaram um de sete arremessos cada. Virada dos Suns no Último Quarto Os Suns decolaram no último quarto, estabelecendo uma sequência de 14 a 3 e abrindo uma vantagem de 98 a 87 no placar. Os Timberwolves tentaram reagir nos segundos finais. Os anfitriões tiveram a chance de empatar o jogo a três segundos do fim. Contudo, Jaden McDaniels errou uma tentativa de cesta tripla decisiva, decretando a derrota de Minnesota. Resultados da Rodada da NBA Mais duas partidas foram realizadas na rodada da noite de segunda-feira na NBA. O Indiana Pacers venceu o Sacramento Kings por 116 a 105, com Andrew Nembhard marcando 28 pontos e dando 12 assistências. No complemento dos jogos, o San Antonio Spurs superou o New Orleans Pelicans por 135 a 132 em um confronto disputado. Confira os resultados completos dos jogos de segunda-feira na NBA: Indiana Pacers 116 x 105 Sacramento Kings Minnesota Timberwolves 105 x 108 Phoenix Suns New Orleans Pelicans 132 x 135 San Antonio Spurs Acompanhe as partidas da rodada desta terça-feira: Orlando Magic x Miami Heat Toronto Raptors x New York Knicks