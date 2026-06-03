Sul-Americana tem tabela definida nos playoffs com Santos, Vasco, Grêmio e Bragantino Estadão Conteúdo 03.06.26 21h32 A Conmebol divulgou a tabela detalhada dos jogos de ida e volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. A fase será disputada entre os dias 21 e 30 de julho e reúne confrontos decisivos envolvendo clubes brasileiros como Santos, Vasco, Grêmio e Red Bull Bragantino, além de tradicionais equipes do futebol sul-americano. Os jogos de ida começam no dia 21 de julho, com Nacional x Tigre, às 19h, seguido de Universidad Central x Santos, às 21h30. No dia 22, o Vasco visita o Independiente Medellín, às 19h, enquanto Lanús x Cienciano e Sporting Cristal x Red Bull Bragantino fecham a programação às 21h30. A rodada de ida termina no dia 23 de julho. O Bolívar recebe o Grêmio às 19h, enquanto às 21h30 acontecem simultaneamente Boca Juniors x OHiggins e Santa Fe x Caracas. Os jogos de volta serão disputados entre os dias 28 e 30 de julho, mantendo a mesma ordem dos confrontos da ida. O Tigre enfrenta o Nacional no dia 28, às 19h, seguido de Santos x Universidad Central às 21h30. No dia 29 de julho, o Vasco recebe o Independiente Medellín às 19h, enquanto Cienciano x Lanús e Red Bull Bragantino x Sporting Cristal fecham a noite às 21h30. Já no dia 30, o Grêmio encara o Bolívar às 19h, seguido de OHiggins x Boca Juniors e Caracas x Santa Fe às 21h30. Jogos de ida 21 de julho 19h - Nacional x Tigre 21h30 - Universidad Central x Santos 22 de julho 19h - Independiente Medellín x Vasco 21h30 - Lanús x Cienciano 21h30 - Sporting Cristal x Red Bull Bragantino 23 de julho 19h - Bolívar x Grêmio 21h30 - Boca Juniors x OHiggins 21h30 - Santa Fe x Caracas Jogos de volta 28 de julho 19h - Tigre x Nacional 21h30 - Santos x Universidad Central 29 de julho 19h - Vasco x Independiente Medellín 21h30 - Cienciano x Lanús 21h30 - Red Bull Bragantino x Sporting Cristal 30 de julho 19h - Grêmio x Bolívar 21h30 - OHiggins x Boca Juniors 21h30 - Caracas x Santa Fe Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Sul-Americana tabela COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Irmãos paraenses conquistam títulos na Copa Norte de tênis em Belém Felipe e Sofia Silva foram campeões nas disputas de simples e de duplas 03.06.26 11h44 COPA DO MUNDO Última vez? Veja os jogadores que podem disputar a última Copa do Mundo em 2026 O torneio pode marcar a última participação de craques que definiram uma era recente do esporte. 03.06.26 11h07 Carlos Ferreira Remo: G3 nas últimas cinco rodadas 03.06.26 10h33 mais esportes Após derrota no UFC, Deiveson Figueiredo cai no ranking dos galos e se distancia do cinturão Paraense acumula duas derrotas seguidas na organização e vê disputa pelo título ficar mais distante 03.06.26 10h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Avaí x Chapecoense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/06) pela Copa Sul-Sudeste Avaí e Chapecoense disputam a final da Copa Sul-Sudeste hoje; veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo ao vivo 03.06.26 19h00 SELEÇÃO FEMININA Brasil x Holanda: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (03/06) pela Liga das Nações de Vôlei Brasil e Holanda estreiam na VNL 2026 hoje; veja a escalação brasileira e onde assistir ao vivo 03.06.26 19h00 Futebol Novo campo no CT do Remo terá obras iniciadas em 2027 e será concluído na próxima gestão Projeto complementar amplia plano de modernização do clube azulino; informações foram divulgadas com exclusividade no Liberal+ Esportes desta segunda-feira (1) 02.06.26 19h52 CONVOCADOS Quem ganha mais na Seleção Brasileira? Veja o ranking dos salários para a Copa do Mundo 2026 Atacante do Real Madrid é o jogador mais bem pago entre os convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026; Neymar fica fora da lista dos dez maiores salários 02.06.26 22h08