Stefani avança à semifinal de duplas em Roland Garros e alcança melhor ranking da carreira Estadão Conteúdo 02.06.26 12h41 Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski deram mais um passo na busca pela primeira decisão de um Grand Slam da parceria. A dupla da brasileira superou nesta terça-feira a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva por 6/4 e 7/5 para avançarem à inédita semifinal em Roland Garros. Em busca de inédita final, elas desafiam as líderes do ranking e principais favoritas de Roland Garros, a norte-americana Taylor Townsend e a checa Katerina Siniakova em duelo agendado paras sexta-feira. Stefani já disputou três semifinais de Grand Slanms na carreira, mas jamais avançou. Ela caiu no US Open de 2021 e 2023 e no Australian Open deste ano, também com a canadense, e no qual foram superadas por Aleksandra Krunic, da Sérvia, e Anna Danilina, do Casaquistão. Com a primeira semifinal da carreira no torneio de terra batida de Paris, a brasileira já garantiu seu melhor ranking em duplas, com ao menos o sétimo lugar confirmado. Ela figurou em nono em 2021. Caso avancem à decisão e conquistem o título, Stefani entrará no Top 5 com a quarta colocação. Dabrowski irá além e fechará em segunda no ranking caso conquiste o cobiçado troféu em Roland Garros. A parceria vem se destacando na temporada, na qual foi campeã no WTA 1000 de Dubai e do WTA 500 de Estrasburgo. Esta será a segunda semifinal em um Grand Slam, após também irem bem no Australian Open. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Roland Garros Luisa Stefani Gabriela Dabrowski COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Executivo do Remo diz que parada para a Copa vai ser importante para reformas no Baenão Estádio do Leão Azul passa por melhorias internas e no gramado 02.06.26 12h56 futebol Remo pode fazer amistoso contra equipe internacional, diz executivo Luís Vagner Vivian afirmou que os jogos estão sendo negociados, mas devem ser realizados contra uma equipe local e outra de expressão nacional ou até internacional 02.06.26 11h33 Futebol Show de nocautes e finalizações agita o Marajó Fight Combat em Anajás 02.06.26 10h35 Futebol Sopro de esperança para o Leão 02.06.26 10h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MERCADO DA BOLA Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube 31.05.26 19h27 on top Autor do gol da vitória do Remo, Marcelinho entra no 'time da rodada' do Brasileirão Lateral recebeu nota 8.1 e foi o destaque do Leão Azul no duelo contra São Paulo, no último domingo (31) 02.06.26 9h32 FUTEBOL Remo monitora mercado e planeja reforços para a sequência do Brasileirão Executivo azulino falou sobre chegadas e saída de jogadores para o campeonato e disse que clube vai fazer contratações 'pontuais' 02.06.26 12h28