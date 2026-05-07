Spurs 'atropelam' Timberwolves e empatam série na semi; Knicks ampliam vantagem sobre os Sixers Estadão Conteúdo 07.05.26 9h17 O San Antonio Spurs se recuperou de forma categórica da derrota no primeiro jogo dos playoffs da semifinal ao "atropelar" o Minnesota Timberwolves na noite desta quarta-feira por 133 a 95 no Frost Bank Center. O triunfo teve como destaque Victor Wembanyama. Com uma bela atuação, o pivô francês fez 19 pontos, 15 rebotes e ditou o ritmo do confronto que apresenta o placar de 1 a 1 nesta etapa eliminatória da Conferência Oeste. Jogando de forma mais agressiva no ataque desde o início, os Spurs superaram rapidamente a derrota na estreia da série. "Só tentei definir o tom (da intensidade). Gostei de como todos se apoiaram mutuamente (na defesa). O jogo de hoje mostrou um sistema que funcionou", disse Wembanyama após o duelo. Coadjuvantes de luxo, Stephon Castle marcou 21 pontos e De'Aaron Fox adicionou mais 16 para o San Antonio, que converteu 50% dos arremessos de quadra e 41% das bolas de três pontos. Foi o jogo de playoff com a maior pontuação dos Spurs desde a vitória por 145 a 105 sobre o Denver, que garantiu a classificação para a próxima fase, em 4 de maio de 1983. Pela ordem dos jogos estabelecida os confrontos três e quatro entre as duas franquias serão realizados na sexta-feira e no domingo no Target Center, em Minneapolis. No outro duelo desta quarta-feira, o New York Knicks voltou a fazer valer o mando de quadra e derrotou o Philadephia 76ers por 108 a 102, abrindo uma vantagem de 2 a 0 pelos playoffs da semifinal da Conferência Leste. Maior pontuador do jogo ao lado de Tyrese Maxey, do Philadelphia, Jalen Brunson marcou oito dos seus 26 pontos no último quarto e foi fundamental para a vitória dos Knicks no Madison Square Garden. CONFIRA O RESULTADO DOS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA New York Knicks 108 x 102 Philadelphia 76ers San Antonio Spurs 133 x 95 Minnesota Timberwolves ACOMPANHE AS PARTIDAS DESTA QUINTA-FEIRA Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Spurs Timberwolves COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Santa Rosa solicita filmagens da cabine do VAR de jogos do Parazão Clube afirmou que a iniciativa é para 'verificar o funcionamento interno da cabine do VAR' 07.05.26 9h42 FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Flamengo na Libertadores, São Paulo na Sul-Americana e semifinais europeias agitam a programação do futebol nesta quinta-feira 07.05.26 7h00 Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Paysandu atropela o Águia em Marabá e vai à final da Copa Norte Bicolores fazem 5 a 1, vão em busca do bicampeonato da Copa Norte e, consequentemente, do hexa da Copa Verde. 06.05.26 20h57 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32