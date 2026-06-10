Sport x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/06) pela Série B Sport Recife e Athletic jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo Hannah Franco 10.06.26 20h00 Sport x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/06) pela Série B (Igor Cysneiros/ Sport Clube do Recife) Sport x Athletic disputam hoje, quarta-feira (10/06), mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2026. O jogo ocorrerá às 21h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sport x Athletic ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo Disney+ (streaming), a partir das 21h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Sport entra em campo de olho na liderança da Série B. Com 22 pontos, o Leão foi ultrapassado pelo Vila Nova na rodada e vê o confronto como uma oportunidade para retomar o topo da tabela. Além disso, os pernambucanos buscam manter a boa sequência na competição. Já o Athletic vive um momento de recuperação e soma 17 pontos, ocupando posição intermediária na classificação. Embalado por resultados consistentes nas últimas rodadas, o time mineiro tenta encostar no grupo que disputa o acesso à Série A. O duelo também carrega um ingrediente especial: nesta temporada, o Athletic eliminou o Sport da Copa do Brasil, resultado que ainda está na memória dos torcedores rubro-negros. VEJA MAIS Goiás x Novorizontino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/06) pela Série B Goiás e Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo São Bernardo e Novorizontino empatam em duelo equilibrado pela Série B Sport x Athletic: prováveis escalações Sport: Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Gabriel, Biel e Pedro Martins; Clayson, Perotti e Chrystian Barletta. Técnico: Márcio Goiano. Athletic: Luan Polli; Diogo Batista, Jhonatan Silva, Belezi e Marcelo Henrique; João Miguel, Ian Luccas, Jota e Kauan Rodrigues; Dixon Vera e Max. Técnico: Alex. FICHA TÉCNICA Sport x Athletic Campeonato Brasileiro Série B Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE) Data/Horário: 10 de junho de 2026, às 21h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo negocia acordo com a Adidas e pode deixar a Volt em 2027 Representantes do clube viajarão aos Estados Unidos ainda neste mês para finalizar os ajustes contratuais necessários para a assinatura do acordo. 10.06.26 15h17 Carlos Ferreira O milionário e o glorioso do Pará 10.06.26 14h41 FUTEBOL Com preço promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra a Inter de Limeira Papão tenta retomar a liderança da Série C e encara a Inter de Limeira na Curuzu, após a conquista do hexa na Copa Verde 10.06.26 12h21 Futebol Durante a Copa do Mundo, Remo participa de evento nos Estados Unidos promovido pela CBF Leão Azul é o único representante do Norte no evento, que reúne as 40 clubes do futebol brasileiro 10.06.26 10h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO Não é chuteira: conheça o tênis de R$ 1 mil usado pela Seleção Brasileira nos treinos da Copa Modelo foi escolhido para as atividades físicas fora do gramado e aposta em estabilidade, flexibilidade e prevenção de lesões 10.06.26 22h47 Com dois gols de Jajá, Goiás faz valer o mando de campo e bate o Cuiabá pela Série B 19.07.25 18h47 Knicks protagonizam a maior virada da história das finais da NBA e vencem os Spurs no Jogo 4 11.06.26 1h11 Futebol Justiça rejeita ação de Borasi e garante vitória ao Paysandu em disputa trabalhista Ex-jogador bicolor, argentino cobrava R$ 101,7 mil do clube referentes ao período em que atuou pela equipe paraense. 09.06.26 12h35