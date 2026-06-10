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Sport x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/06) pela Série B

Sport Recife e Athletic jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo

Hannah Franco
fonte

Sport x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/06) pela Série B (Igor Cysneiros/ Sport Clube do Recife)

Sport x Athletic disputam hoje, quarta-feira (10/06), mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2026. O jogo ocorrerá às 21h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sport x Athletic ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo Disney+ (streaming), a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Sport entra em campo de olho na liderança da Série B. Com 22 pontos, o Leão foi ultrapassado pelo Vila Nova na rodada e vê o confronto como uma oportunidade para retomar o topo da tabela. Além disso, os pernambucanos buscam manter a boa sequência na competição.

Já o Athletic vive um momento de recuperação e soma 17 pontos, ocupando posição intermediária na classificação. Embalado por resultados consistentes nas últimas rodadas, o time mineiro tenta encostar no grupo que disputa o acesso à Série A.

O duelo também carrega um ingrediente especial: nesta temporada, o Athletic eliminou o Sport da Copa do Brasil, resultado que ainda está na memória dos torcedores rubro-negros.

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Sport x Athletic: prováveis escalações

Sport: Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Gabriel, Biel e Pedro Martins; Clayson, Perotti e Chrystian Barletta. Técnico: Márcio Goiano.

Athletic: Luan Polli; Diogo Batista, Jhonatan Silva, Belezi e Marcelo Henrique; João Miguel, Ian Luccas, Jota e Kauan Rodrigues; Dixon Vera e Max. Técnico: Alex.

FICHA TÉCNICA
Sport x Athletic
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
Data/Horário: 10 de junho de 2026, às 21h

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