Goiás x Novorizontino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/06) pela Série B

Goiás x Novorizontino disputam hoje, quarta-feira (10/06), mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2026. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Goiás x Novorizontino ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo Disney+ (streaming), a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Goiás e Novorizontino fazem um confronto direto na parte de cima da tabela da Série B. As duas equipes somam 17 pontos e estão separadas apenas pelos critérios de desempate, mantendo viva a disputa por uma vaga no grupo de acesso à Série A.

O Goiás chega pressionado após ter sua sequência de vitórias interrompida no empate diante do Atlético-GO, mas segue próximo do G-4. Já o Novorizontino atravessa momento mais estável, sem derrotas nas últimas rodadas da competição, e busca mais um resultado positivo para encostar nos líderes.

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Goiás x Novorizontino: prováveis escalações

Goiás: Thiago Rodrigues; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Ramon Menezes e Nicolas; Filipe Machado, Lucas Rodrigues, Lourenço e Lucas Lima; Kadu Souza e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Novorizontino: Jordi; Castrillón, Carlinhos, Patrick e Maykon; Léo Naldi, Matheus Bianqui e Rômulo; Tavinho, Vinícius Paiva e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

FICHA TÉCNICA

Goiás x Novorizontino

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Goiânia (GO)

Data/Horário: 10 de junho de 2026, às 20h