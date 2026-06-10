Ceará x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/06) pela Série B

Ceará x Avaí disputam hoje, quarta-feira (10/06), mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2026. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ceará x Avaí ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo Disney+ (streaming), a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Ceará entra pressionado pelos resultados recentes na Série B. A equipe venceu apenas uma das últimas cinco partidas e sofreu quatro derrotas no período, cenário que acendeu o alerta no clube. Com 13 pontos conquistados, o Vozão busca se afastar das últimas posições da tabela.

Já o Avaí vive situação delicada e ocupa a zona de rebaixamento, com 10 pontos. Apesar disso, o time catarinense chega motivado após conquistar o título da Copa Sul-Sudeste no último fim de semana e tenta usar o embalo para iniciar uma reação na competição.

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Ceará x Avaí: prováveis escalações

Ceará: Richard; Julio César, Éder, Luizão e Sanchez; João Gabriel, Diego e Matheus Araújo; Melk, Wendel Silva e Giulio. Técnico: Anderson Batatais (interino).

Avaí: Léo Aragão; Wesley Gasolina, Gabriel Simples, Guilherme Aquino e DG; Wenderson, Paulo Vitor, Luiz Henrique e Daniel Penha; Sorriso e Walace. Técnico: Cauan de Almeida.

FICHA TÉCNICA

Ceará x Avaí

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 10 de junho de 2026, às 20h