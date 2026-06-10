Ceará x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/06) pela Série B Ceará e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo Hannah Franco 10.06.26 19h00 Ceará x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/06) pela Série B (Flickr/Avaí Futebol Clube) Ceará x Avaí disputam hoje, quarta-feira (10/06), mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2026. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Ceará x Avaí ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo Disney+ (streaming), a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Ceará entra pressionado pelos resultados recentes na Série B. A equipe venceu apenas uma das últimas cinco partidas e sofreu quatro derrotas no período, cenário que acendeu o alerta no clube. Com 13 pontos conquistados, o Vozão busca se afastar das últimas posições da tabela. Já o Avaí vive situação delicada e ocupa a zona de rebaixamento, com 10 pontos. Apesar disso, o time catarinense chega motivado após conquistar o título da Copa Sul-Sudeste no último fim de semana e tenta usar o embalo para iniciar uma reação na competição. VEJA MAIS São Bernardo é eficiente no contra-ataque, supera o CRB e dorme líder da Série B Neste domingo (7), o time do ABC Paulista foi até o estádio Rei Pelé e superou o CRB por 3 a 2 Criciúma vence o Londrina e fica dentro do G-6 da Série B do Brasileiro Ceará x Avaí: prováveis escalações Ceará: Richard; Julio César, Éder, Luizão e Sanchez; João Gabriel, Diego e Matheus Araújo; Melk, Wendel Silva e Giulio. Técnico: Anderson Batatais (interino). Avaí: Léo Aragão; Wesley Gasolina, Gabriel Simples, Guilherme Aquino e DG; Wenderson, Paulo Vitor, Luiz Henrique e Daniel Penha; Sorriso e Walace. Técnico: Cauan de Almeida. FICHA TÉCNICA Ceará x Avaí Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE) Data/Horário: 10 de junho de 2026, às 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave série b ceará avaí COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo negocia acordo com a Adidas e pode deixar a Volt em 2027 Representantes do clube viajarão aos Estados Unidos ainda neste mês para finalizar os ajustes contratuais necessários para a assinatura do acordo. 10.06.26 15h17 Carlos Ferreira O milionário e o glorioso do Pará 10.06.26 14h41 FUTEBOL Com preço promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra a Inter de Limeira Papão tenta retomar a liderança da Série C e encara a Inter de Limeira na Curuzu, após a conquista do hexa na Copa Verde 10.06.26 12h21 Futebol Durante a Copa do Mundo, Remo participa de evento nos Estados Unidos promovido pela CBF Leão Azul é o único representante do Norte no evento, que reúne as 40 clubes do futebol brasileiro 10.06.26 10h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO Não é chuteira: conheça o tênis de R$ 1 mil usado pela Seleção Brasileira nos treinos da Copa Modelo foi escolhido para as atividades físicas fora do gramado e aposta em estabilidade, flexibilidade e prevenção de lesões 10.06.26 22h47 Com dois gols de Jajá, Goiás faz valer o mando de campo e bate o Cuiabá pela Série B 19.07.25 18h47 Knicks protagonizam a maior virada da história das finais da NBA e vencem os Spurs no Jogo 4 11.06.26 1h11 Futebol Justiça rejeita ação de Borasi e garante vitória ao Paysandu em disputa trabalhista Ex-jogador bicolor, argentino cobrava R$ 101,7 mil do clube referentes ao período em que atuou pela equipe paraense. 09.06.26 12h35