São Bernardo e Novorizontino empatam em duelo equilibrado pela Série B Estadão Conteúdo 31.05.26 13h57 São Bernardo e Novorizontino empataram em 1 a 1 na manhã deste domingo, no Estádio 1º de Maio, em partida válida pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto paulista foi marcado pelo equilíbrio e pela intensidade na marcação, com as duas equipes balançando as redes logo no início do primeiro tempo através de Rômulo, em cobrança de pênalti para os visitantes, e Pedro Vila, para os donos da casa. Com o empate, o São Bernardo atingiu a marca de 21 pontos na tabela, ocupando a terceira colocação do campeonato. Já o Novorizontino chegou aos 17 pontos conquistados no torneio nacional e encerrou a rodada permanecendo na sétima posição. O São Bernardo volta a campo no domingo, às 16h, diante do CRB, em Alagoas. Na sequência do calendário da Série B, o Novorizontino voltará a atuar fora de casa na quarta-feira (10), às 20h, quando enfrentará o Goiás, em Goiânia. O primeiro tempo apresentou uma dinâmica movimentada logo nos instantes iniciais, com o Novorizontino abrindo o placar aos cinco minutos de jogo através de uma penalidade máxima convertida por Rômulo, assinalada após falta sofrida por Tavinho na área no primeiro minuto. A resposta do São Bernardo ocorreu aos 17 minutos, quando Pedro Vila aproveitou a oportunidade ofensiva para finalizar e deixar o marcador em igualdade. Após o início intenso, a partida ficou mais truncada e faltosa, com os setores defensivos levando a melhor. Na etapa complementar, o Novorizontino iniciou detendo a posse de bola e trocando passes em busca de espaços, chegando a pleitear uma penalidade em lance envolvendo o meia Rômulo na pequena área, não assinalada pela arbitragem. Na metade final do período, o São Bernardo assumiu o controle das ações e criou as principais chances de perigo através de investidas em velocidade pelos lados do campo, principalmente com Pedro Vitor e Lucas Rian. O time da casa pressionou em jogadas aéreas nos minutos finais com Rodrigo Ferreira e, no último lance da partida, o zagueiro Jemerson cabeceou firme após jogada pelo alto, exigindo uma defesa decisiva do goleiro Jordi para manter o empate. FICHA TÉCNICA SÃO BERNARDO 1 X 1 NOVORIZONTINO SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo, Jemerson, Augusto e Pará; Foguinho (Marcão), Dudu Miraíma e Hyoran (Lucas); Echaporã (Daniel), Felipe Garcia (Pablo Dyego) e Pedro Vitor (Lucas Rian). Técnico: Ricardo Catalá. NOVORIZONTINO - Jordi; Alemão (Alvariño), Carlinhos, Patrick e Maykon; Matheus Bianqui, Léo Naldi (Titi Ortiz) e Rômulo (Carlão); Tavinho (Ronald Barcellos), Robson e Vinícius Paiva (Juninho). Técnico: Enderson Moreira. GOLS - Rômulo, aos 6, e Pedro Vitor, aos 17 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Dudu Miraíma, Pará e Pedro Vitor (SBD); Alemão e Titi Ortiz (NOV). ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B São Bernardo Novorizontino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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