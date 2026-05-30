Sport vence Náutico na Ilha e assume a liderança provisória da Série B

O Sport venceu o Náutico por 2 a 0 na noite deste sábado, na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O quarto Clássico dos Clássicos da temporada foi marcado pela eficiência ofensiva dos donos da casa, que asseguraram o resultado positivo com dois gols de Chrystian Barletta, um em cada tempo da partida.

O resultado garantiu ao Sport a soma de três pontos, levando a equipe aos 22 pontos e à liderança provisória da competição nacional. O Náutico, por sua vez, permaneceu com os 19 pontos que já possuía e encerrou o sábado ocupando a terceira posição na tabela de classificação.

A etapa inicial apresentou um Náutico mais agressivo nos minutos iniciais, construindo finalizações perigosas com Luiz Felipe e Victor Andrade, que exigiram boas intervenções do goleiro Thiago Couto. Apesar da pressão inicial dos visitantes, o Sport demonstrou eficiência em sua primeira grande oportunidade ofensiva, quando Yago Felipe recebeu passe de Perotti e sofreu uma penalidade na área.

Aos 28 minutos, Chrystian Barletta efetuou a cobrança e abriu o placar. O gol deu maior controle tático ao time rubro-negro, embora os minutos finais do primeiro período tenham registrado chances desperdiçadas por Vinícius, a favor do Náutico, e por Iury Castilho, pelo lado do Sport.

No segundo tempo, o panorama tático manteve-se equilibrado, com os visitantes buscando o ataque e os mandantes controlando os espaços até ampliar a vantagem aos 37 minutos. Em jogada construída por passe de Iury Castilho, De Pena conduziu a bola pela lateral e efetuou um cruzamento rasteiro para a área, onde Chrystian Barletta completou de carrinho para marcar o segundo gol.

O Náutico tentou reagir na reta final do confronto, mas parou em uma sequência de defesas consecutivas de Thiago Couto nas finalizações de Vinícius e Vitinho, o que sacramentou o placar final.

Ambas as equipes voltarão a campo na próxima semana para a disputa da 12ª rodada do torneio. O Náutico jogará na terça-feira (9), quando receberá o Fortaleza no Estádio dos Aflitos. Já o Sport terá mais um compromisso em seu estádio na quarta-feira (10), diante do Athletic-MG.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 X 0 NÁUTICO

SPORT - Thiago Couto; Madson, Benevenuto, Zé Marcos e Edson Lucas; Zé Lucas (De Pena), Biel (Zé Gabriel) e Yago (Pedro); Clayson (Iury Castilho), Perotti (Fábio Matheus) e Barletta. Técnico: Márcio Goiano.

NÁUTICO - Muriel; Reginaldo (Arnaldo), Betão (Yuri), Mateus Silva e Igor Fernandes; Luiz Felipe, Leonai (Vitinho) e Dodô; Vinicius, Paulo Sérgio (Todinho) e Victor Andrade (Derek). Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS - Barletta, aos 28 minutos do primeiro tempo e aos 38 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Marcos, Zé Lucas, Yago e Iury Castilho (SPO); Luiz Felipe, Todinho e Victor Andrade (NAU)

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC)

PÚBLICO - 19.926 torcedores.

RENDA - R$ 783.445,00.

LOCAL - Ilha do Retiro, Recife (PE)