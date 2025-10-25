Splitter estreia com vitória como técnico dos Blazers; Doncic lidera Lakers com 49 pontos Estadão Conteúdo 25.10.25 9h18 Primeiro brasileiro a comandar uma equipe da NBA, Tiago Splitter estreou como treinador na liga de basquete americana com uma imponente vitória de sua equipe, o Portland Trail Blazers, por 139 a 119 sobre o forte Golden State Warriors, de Stephen Curry, Jimmy Butler e Draymond Green e do brasileiro Gui Santos, na noite desta sexta-feira, no Oregon. Campeão da NBA como jogador do San Antonio Spurs, Splitter assumiu o cargo após o técnico Chauncey Billups ter sido detido pelo FBI na manhã de quinta-feira e levado a um tribunal federal no mesmo dia, sendo afastado de suas funções na franquia. Antes da partida, o catarinense de 40 anos afirmou aos repórteres que sua missão era manter o time focado no basquete. A missão do treinador interino foi concluída com sucesso. Com 26 pontos e seis assistências de Deni Avdija, 22 de Jerami Grant e um "double-double" de Jrue Holiday - 12 pontos e 11 assistências -, o conjunto de Portland foi melhor em quadra e venceu sua primeira partida na atual temporada. O confronto foi marcado por um equilibrado duelo na linha dos três pontos, com 47% de aproveitamento dos anfitriões a 42% da equipe de Curry, que anotou 35 pontos, e de Jimmy Butler (14). No garrafão, porém, o Trail Blazers foi dominante: 66 a 30, o que fez a diferença no placar final. Antes da estreia como treinador principal na NBA, Splitter foi bicampeão francês no comando do Paris Basketball e atuou como assistente técnico no Brooklyn Nets e no Houston Rockets. DONCIC MARCA 49 PONTOS E LAKERS VENCEM A 1ª NA TEMPORADA Luka Doncic marcou 49 pontos e se tornou o quarto jogador na história da NBA a começar uma temporada com atuações consecutivas acima de 40 pontos, liderando o Los Angeles Lakers na vitória por 128 a 110 sobre o Minnesota Timberwolves, na noite de sexta-feira, marca apenas atingida por Michael Jordan, Wilt Chamberlain e Anthony Davis. O astro esloveno havia anotado 43 pontos na derrota para o Golden State Warriors, na estreia, sua maior pontuação na franquia desde a estreia, além de contribuir com 11 rebotes e oito assistências. Anthony Edwards marcou 31 pontos e Julius Randle fez 26 pelo conjunto de Minnesota, que não conseguiu frear o ataque dos Lakers em uma revanche da primeira série de playoffs da temporada passada, vencida em cinco jogos pelos Timberwolves. Além da atuação de gala de Doncic, Austin Reaves contribuiu com um "double-double" (25 pontos, 11 assistências e sete rebotes), enquanto Rui Hachimura marcou 23 pontos. Lesionado, LeBron James assistiu o triunfo dos Lakers do banco, ao lado de seu filho mais novo, Bryce, e acompanhou a estreia na temporada de outro filho, Bronny James, que atuou os últimos três minutos da partida. Confira os resultados dos jogos desta sexta-feira na NBA: Toronto Raptors 116 x 122 Milwaukee Bucks Orlando Magic 107 x 111 Atlanta Hawks Brooklyn Nets 124 x 131 Cleveland Cavaliers New York Knicks 105 x 95 Boston Celtics Memphis Grizzlies 114 x 146 Miami Heat New Orleans Pelicans 116 x 120 San Antonio Spurs Houston Rockets 111 x 115 Detroit Pistons Dallas Mavericks 107 x 117 Washington Wizards Sacramento Kings 105 x 104 Utah Jazz Los Angeles Lakers 128 x 110 Minnesota Timberwolves Portland Trail Blazers 139 x 119 Golden State Warriors Los Angeles Clippers 129 x 102 Phoenix Suns Confira os jogos deste sábado na NBA: Orlando Magic x Chicago Bulls Philadelphia 76ers x Charlotte Hornets Atlanta Hawks x Oklahoma City Thunder Memphis Grizzlies x Indiana Pacers Denver Nuggets x Phoenix Suns Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Portland Trail Blazers Los Angeles Lakers Tiago Splitter Luka Doncic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números Papão tenta se manter vivo na Série B, contra um Avaí que possui chances mínimas de acesso 24.10.25 17h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Avaí alia ataque eficiente e defesa disciplinada Time catarinense tem um dos melhores ataques da Série B e aposta em jogo direto e controle defensivo para encerrar a temporada com segurança 24.10.25 16h36 Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 Corrida do Círio Especialistas dão dicas de preparação segura para a Corrida do Círio 2025 Médico e educador físico falam sobre cuidados à saúde e rotinas de treino. 24.10.25 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGÃO Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo 24.10.25 23h36 É HOJE! Em clima fúnebre, Paysandu enfrenta o Avaí na Curuzu tentando despedida menos vexatória da Série B Com mais de 95,5% de chances de ser rebaixado, time bicolor precisa vencer todas as cinco partidas restantes e torcer para uma combinação improvável de resultados, o que nem os próprios jogadores acreditam 25.10.25 7h07 FUTEBOL Há 50 anos, Remo vencia o Flamengo de Zico no Maracanã Leão Azul conquistou feito histórico em 1975 ao derrotar o time de Zico e Júnior pela Divisão Principal do Brasileiro 25.10.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 25.10.25 7h00