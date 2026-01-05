Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Sob transfer ban, Botafogo anuncia acordo com o veloz uruguaio Lucas Villalba

Estadão Conteúdo

O Botafogo luta na Fifa contra um transfer ban que o impede de fazer negociações. Confiante que se livrará da dívida de Almada com o Atlanta United muito em breve, o clube carioca anunciou nesta segunda-feira seu primeiro reforço para 2026: o uruguaio Lucas Villalba.

"Lucas Villalba, veloz ponta-direita de 24 anos, vestirá a camisa do Glorioso em sua chegada ao futebol brasileiro. O atleta, ex-Nacional (URU), assinou contrato definitivo até o final de 2029 e já está com os novos companheiros realizando os trabalhos de pré-temporada. A data da apresentação oficial do reforço alvinegro será em divulgada posteriormente", anunciou o Botafogo.

"Seja bem-vindo ao Fogão, Villalba! Vamos em busca de muitas conquistas com a gloriosa camisa", completou o clube, usando um vídeo com impressionantes arrancadas do reforço e já o mestrando com a camisa do clube.

Será a primeira aventura fora do país do jovem atacante. Antes de defender as cores do Nacional, Villalba passou por clubes e menos expressão no Uruguai, casos de Boston River, Tacuarembó e Montevideo City.

O reforço vestiu a nova camisa nesta segunda-feira, não escondeu a felicidade e o Botafogo mostra-se confiante de que chegará a um acordo com o Atlanta United ainda esta semana para o fim do transfer ban que o impede de inscrever novos jogadores. O clube norte-americano acionou os cariocas na Fifa por dívida de US$ 21 milhões pelo argentino Almada.

Para ter Villalba e novos reforços na estreia do Campeonato Carioca, o Botafogo tem de se livrar do transfer ban e inscrever seus reforços antes do dia 15, quando estreia diante da Portuguesa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Carioca

Botafogo

Lucas Villalba
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha

Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito

06.01.26 14h33

FUTEBOL

Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino

Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira

06.01.26 14h01

MMA Sport Club

Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324

06.01.26 12h05

Futebol

Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais

Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube

06.01.26 10h34

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DERROTA

Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente.

07.01.26 0h17

SALOMONI

Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente'

O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal

06.01.26 19h30

Futebol

TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha

Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito

06.01.26 14h33

Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda

06.01.26 18h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda