Sob transfer ban, Botafogo anuncia acordo com o veloz uruguaio Lucas Villalba Estadão Conteúdo 05.01.26 20h08 O Botafogo luta na Fifa contra um transfer ban que o impede de fazer negociações. Confiante que se livrará da dívida de Almada com o Atlanta United muito em breve, o clube carioca anunciou nesta segunda-feira seu primeiro reforço para 2026: o uruguaio Lucas Villalba. "Lucas Villalba, veloz ponta-direita de 24 anos, vestirá a camisa do Glorioso em sua chegada ao futebol brasileiro. O atleta, ex-Nacional (URU), assinou contrato definitivo até o final de 2029 e já está com os novos companheiros realizando os trabalhos de pré-temporada. A data da apresentação oficial do reforço alvinegro será em divulgada posteriormente", anunciou o Botafogo. "Seja bem-vindo ao Fogão, Villalba! Vamos em busca de muitas conquistas com a gloriosa camisa", completou o clube, usando um vídeo com impressionantes arrancadas do reforço e já o mestrando com a camisa do clube. Será a primeira aventura fora do país do jovem atacante. Antes de defender as cores do Nacional, Villalba passou por clubes e menos expressão no Uruguai, casos de Boston River, Tacuarembó e Montevideo City. O reforço vestiu a nova camisa nesta segunda-feira, não escondeu a felicidade e o Botafogo mostra-se confiante de que chegará a um acordo com o Atlanta United ainda esta semana para o fim do transfer ban que o impede de inscrever novos jogadores. O clube norte-americano acionou os cariocas na Fifa por dívida de US$ 21 milhões pelo argentino Almada. Para ter Villalba e novos reforços na estreia do Campeonato Carioca, o Botafogo tem de se livrar do transfer ban e inscrever seus reforços antes do dia 15, quando estreia diante da Portuguesa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Carioca Botafogo Lucas Villalba COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 MMA Sport Club Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 06.01.26 12h05 Futebol Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube 06.01.26 10h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53