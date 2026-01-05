Sob transfer ban, Botafogo anuncia acordo com o veloz uruguaio Lucas Villalba

O Botafogo luta na Fifa contra um transfer ban que o impede de fazer negociações. Confiante que se livrará da dívida de Almada com o Atlanta United muito em breve, o clube carioca anunciou nesta segunda-feira seu primeiro reforço para 2026: o uruguaio Lucas Villalba.

"Lucas Villalba, veloz ponta-direita de 24 anos, vestirá a camisa do Glorioso em sua chegada ao futebol brasileiro. O atleta, ex-Nacional (URU), assinou contrato definitivo até o final de 2029 e já está com os novos companheiros realizando os trabalhos de pré-temporada. A data da apresentação oficial do reforço alvinegro será em divulgada posteriormente", anunciou o Botafogo.

"Seja bem-vindo ao Fogão, Villalba! Vamos em busca de muitas conquistas com a gloriosa camisa", completou o clube, usando um vídeo com impressionantes arrancadas do reforço e já o mestrando com a camisa do clube.

Será a primeira aventura fora do país do jovem atacante. Antes de defender as cores do Nacional, Villalba passou por clubes e menos expressão no Uruguai, casos de Boston River, Tacuarembó e Montevideo City.

O reforço vestiu a nova camisa nesta segunda-feira, não escondeu a felicidade e o Botafogo mostra-se confiante de que chegará a um acordo com o Atlanta United ainda esta semana para o fim do transfer ban que o impede de inscrever novos jogadores. O clube norte-americano acionou os cariocas na Fifa por dívida de US$ 21 milhões pelo argentino Almada.

Para ter Villalba e novos reforços na estreia do Campeonato Carioca, o Botafogo tem de se livrar do transfer ban e inscrever seus reforços antes do dia 15, quando estreia diante da Portuguesa.