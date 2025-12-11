Snoop Dogg vira técnico dos EUA na Olimpíada de Inverno 2026; entenda

O rapper Snoop Dogg, de 54 anos, foi anunciado como treinador honorário da delegação dos Estados Unidos para a Olimpíada de Inverno de Milão-Cortina-2026. O Comitê Olímpico e Paralímpico dos EUA confirmou que o artista vai integrar a chamada “Equipe por Trás da Equipe”, grupo que reúne profissionais responsáveis por apoiar os atletas durante os jogos.

A entidade explicou que o músico levará seu estilo “West Coast Cool” para a preparação do time e atuará como uma figura de incentivo nos bastidores.

Em comunicado, Snoop afirmou que pretende contribuir com entusiasmo e apoio durante a competição. “Os atletas da Equipe dos Estados Unidos são as verdadeiras estrelas. Estou aqui apenas para torcer, apoiar e talvez soltar um pouquinho de sabedoria à beira da pista”, disse.

“Se eu puder trazer mais amor e motivação, já é uma vitória para mim.” O comitê destacou que, desde a primeira aproximação, houve conexão imediata entre o rapper e os atletas, marcada por respeito mútuo e boa relação.

Presença frequente nos Jogos Olímpicos

Snoop Dogg teve participação ativa nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, onde atuou como animador da equipe norte-americana. Ele também se apresentou em um evento em Long Beach durante a cerimônia que marcou a transição para Los Angeles-2028.

“Desde o momento em que cheguei a Paris, fui acolhido pelo Comitê. Senti o orgulho e o amor pelo esporte que tornam essa equipe especial”, afirmou o artista.

O novo papel como treinador honorário se soma à participação já confirmada do rapper na cobertura dos Jogos de Milão-Cortina pela NBCUniversal, em fevereiro de 2026.