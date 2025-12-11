Snoop Dogg vira técnico dos EUA na Olimpíada de Inverno 2026; entenda Rapper de 54 anos assumirá papel de treinador honorário da delegação americana nos Jogos de Milão-Cortina-2026 Hannah Franco 11.12.25 23h42 Snoop Dogg fará parte da equipe técnica dos EUA nos Jogos de Inverno (Reprodução/X) O rapper Snoop Dogg, de 54 anos, foi anunciado como treinador honorário da delegação dos Estados Unidos para a Olimpíada de Inverno de Milão-Cortina-2026. O Comitê Olímpico e Paralímpico dos EUA confirmou que o artista vai integrar a chamada “Equipe por Trás da Equipe”, grupo que reúne profissionais responsáveis por apoiar os atletas durante os jogos. A entidade explicou que o músico levará seu estilo “West Coast Cool” para a preparação do time e atuará como uma figura de incentivo nos bastidores. VEJA MAIS Snoop Dogg posta vídeo ouvindo música de Thiaguinho e cantor comemora Snoop Dogg surpreendeu os fãs brasileiros ao publicar um vídeo ouvindo Banjo & Boné, música de Thiaguinho Snoop Dogg critica casal LGBT+ em filme da Pixar: 'Tenho medo de ir ao cinema' "Não vim aqui para isso, só queria assistir a um filme", disse Em comunicado, Snoop afirmou que pretende contribuir com entusiasmo e apoio durante a competição. “Os atletas da Equipe dos Estados Unidos são as verdadeiras estrelas. Estou aqui apenas para torcer, apoiar e talvez soltar um pouquinho de sabedoria à beira da pista”, disse. “Se eu puder trazer mais amor e motivação, já é uma vitória para mim.” O comitê destacou que, desde a primeira aproximação, houve conexão imediata entre o rapper e os atletas, marcada por respeito mútuo e boa relação. Presença frequente nos Jogos Olímpicos Snoop Dogg teve participação ativa nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, onde atuou como animador da equipe norte-americana. Ele também se apresentou em um evento em Long Beach durante a cerimônia que marcou a transição para Los Angeles-2028. “Desde o momento em que cheguei a Paris, fui acolhido pelo Comitê. Senti o orgulho e o amor pelo esporte que tornam essa equipe especial”, afirmou o artista. O novo papel como treinador honorário se soma à participação já confirmada do rapper na cobertura dos Jogos de Milão-Cortina pela NBCUniversal, em fevereiro de 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos olímpicos Olimpíadas snoop dogg COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h48 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26