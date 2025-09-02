Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Snoop Dogg posta vídeo ouvindo música de Thiaguinho e cantor comemora

Estadão Conteúdo

O rapper norte-americano Snoop Dogg surpreendeu os fãs brasileiros ao publicar um vídeo ouvindo Banjo & Boné, música de Thiaguinho lançada recentemente. A publicação foi feita nessa segunda-feira, 1º, nas redes sociais do artista e rapidamente repercutiu entre fãs, músicos e celebridades brasileiras.

Emocionado com o reconhecimento internacional, Thiaguinho respondeu ao post com uma mensagem de admiração e carinho: "This is huge, Doggfather! You vibin to my jam no words, just respect and love, brother!". Em português, o cantor escreveu: "Isso é enorme, Doggfather! Você curtindo meu som sem palavras, só respeito e amor, irmão!"

Além da resposta direta ao rapper, o cantor aproveitou para dividir a empolgação com os fãs nas redes. "Eu ainda tô em choque", escreveu o artista.

Celebridades brasileiras também reagiram à repercussão. Ivete Sangalo comentou no perfil do cantor: "@thiaguinho is our king" ("Thiaguinho é nosso rei"). Claudia Leitte deixou as iniciais de Thiaguinho seguidas de emojis de fogo e coração. Carol Peixinho, esposa do cantor, escreveu que o artista é o número um do Brasil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Snoop Dogg

Thiaguinho

Banjo & Boné
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVIDADE

Gabriel Silveira lança videoclipe da faixa-título ‘Origem’ e celebra nova fase da carreira

Cantor paraense lança, no dia 6 de setembro, o videoclipe de “Origem”, faixa que dá título ao álbum que mistura rock, poesia e identidade amazônica

01.09.25 12h04

PAGODE

Grupo paulista lança audiovisual e se prepara para novo momento na carreira

Nossa Onda comemora mais de 20 anos de estrada musical com novidades

01.09.25 11h05

INVESTIGADA

Influenciadora é presa em operação contra jogos de azar

Karol Digital movimentou R$ 217 milhões em suas contas bancarias nos últimos 5 anos

01.09.25 9h47

ARTE E CULTURA

MAUB lança edital para intervenção inédita com 19 murais no Museu Goeldi, em Belém

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro virtualmente

01.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

Novela turca

Conheça a novela turca 'Esaret', estrelada por Cenk Torun

A dizi também é conhecida pelo título em português como 'Cativeiro'

29.08.25 19h00

FAMOSOS

VÍDEO: Após anúncio da Globo, William Bonner apresenta César Tralli à equipe do Jornal Nacional

Encontro entre jornalistas foi registrado em vídeo compartilhado nas redes sociais da emissora

01.09.25 23h42

CULTURA

Amazônia Fashion Week: Belém recebe edição histórica que concilia moda e recursos naturais

Maior evento de moda na região, o Amazônia Fashion Week será lançado nesta quinta (4), no Parque Shopping Belém, com programação focada na produção autoral amazônica em sintonia com avanços tecnológicos

02.09.25 8h00

CARREIRA

Paraense que atuou em Malhação grava pornô com Luiza Ambiel e revela: 'filme adulto dá mais like'

Diogo Venturieri chegou a morar um período na capital paraense antes de se mudar para o Rio de Janeiro. Ele também tem perfis em plataformas de conteúdos adultos.

16.05.25 9h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda