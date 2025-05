Slot desiste de festa de premiação após tragédia em desfile que feriu torcedores do Liverpool

O técnico do Liverpool, Arne Slot, foi a grande ausência na cerimônia de premiação pela conquista do Campeonato Inglês nesta quarta-feira. Ele decidiu não comparecer ao evento em Londres, onde deveria receber um prêmio, afirmando que o fez "em solidariedade" aos afetados pela tragédia no desfile da equipe no centro da cidade.

Slot foi nomeado o técnico do ano pela Premier League e pela Associação de Técnicos, após liderar o Liverpool à conquista do 20º título da Liga, igualando o recorde, em sua primeira temporada no clube.

Centenas de milhares de torcedores lotaram as ruas de Liverpool na segunda-feira para comemorar com os jogadores enquanto eles desfilavam o troféu em ônibus abertos. A alegria se transformou em angústia quando um homem atropelou uma multidão com seu carro.

Sessenta e cinco pessoas ficaram feridas e 11 permaneciam hospitalizadas na terça-feira em estado estável. Um britânico de 53 anos foi preso sob suspeita de tentativa de homicídio, informou a polícia. Ele foi enquadrado por direção perigosa e direção sob efeito de drogas.

Ao recusar o convite para comparecer à cerimônia de premiação, Slot escreveu em uma carta e disse que "esta não é uma decisão que tomei de ânimo leve, mas sinto que é absolutamente correta, dada a gravidade da situação".

"O futebol é e sempre deve ser um jogo baseado na rivalidade, mas também é uma grande fonte de camaradagem, especialmente em momentos como este", acrescentou o comandante.

Slot também prestou homenagem aos serviços de emergência, às autoridades de Liverpool e "aos torcedores e transeuntes que se ajudaram mutuamente em um momento de necessidade". "Acho que todos os envolvidos no rescaldo merecem nossa gratidão", disse Slot.