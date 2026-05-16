Sinner vence desafio diferente em Roma e busca se igualar a Djokovic com Career Golden Masters Estadão Conteúdo 16.05.26 16h36 Número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner precisou de 15 minutos para vencer 2 games e confirmar a vitória sobre Daniil Medvedev por 2 a 1 (6/2, 5/7 e 6/4) na semifinal do Roma Open neste sábado. Sinner está agora a uma vitória de completar o Career Golden Masters. Se derrotar Casper Ruud na decisão de domingo, o tenista de 24 anos se tornará o segundo homem, ao lado de Novak Djokovic, a ser campeão de todos os nove torneios Masters 1000. Diante de sua torcida, Sinner vencia o terceiro e decisivo set por 4 a 2 na sexta-feira quando a partida foi suspensa devido à chuva. De volta à quadra 18 horas depois, o italiano confirmou o saque sem ceder pontos e teve dois match points no saque de Medvedev. O líder do ranking não conseguiu confirmar os break points, mas manteve a calma e garantiu a vitória no seu saque. "Foi um desafio muito diferente e difícil", afirmou Sinner. "Normalmente, não tenho problemas para dormir à noite, mas desta vez não foi fácil. Você está no terceiro set, quase vencendo, mas ainda precisa entrar em quadra novamente e nunca sabe o que vai acontecer. É como o início da partida, com aquele nervosismo de novo. Estou muito feliz com a forma como lidei com a situação e por estar de volta à final", completou. Na decisão de Roma pelo segundo ano consecutivo, Sinner ampliou sua sequência recorde de vitórias em torneios da série Masters 1000 para 33 partidas. A melhor marca anterior pertencia a Djokovic, com 31. O italiano também se tornou o segundo tenista, depois de Rafael Nadal em 2011, a chegar à final dos cinco primeiros Masters 1000 da temporada, tendo já conquistado os troféus em Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madri. Sinner agora lidera o confronto direto contra Medvedev por 10 a 7, tendo vencido 10 dos últimos 11 encontros. Sinner é o primeiro italiano na Era Aberta (a partir de 1968) a chegar a duas finais consecutivas em Roma. Se derrotar Ruud no domingo, ele se tornará o primeiro tenista da casa campeão na capital italiana desde que Adriano Panatta levantou o troféu no Foro Itálico em 1976. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Roma Open Jannik Sinner COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59 COLEÇÃO Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet 13.05.26 23h16 mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00