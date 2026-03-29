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Sinner mostra satisfação ao ganhar o Sunshine Double: 'Algo incrível e que jamais imaginaria'

Estadão Conteúdo

A alegria estava estampada no rosto de Jannik Sinner após conquistar o título do Miami Open neste domingo, com duplo 6/4 sobre o checo Jiri Lehecka. Duas semanas após erguer o troféu também em Indian Wells, o italiano garantiu o Sunshine Double de maneira perfeita, chegando agora a 34 sets vencidos seguidamente. Sem segurar o sorriso, o número 2 do mundo celebrou entusiasmado seu feito.

Apenas o oitavo tenista do mundo a conquistar o Sunshine Double no masculino - são outras cinco representantes no feminino, com Aryna Sabalenka também entrando para a seleta lista ao ser campeã no sábado -, Sinner se tornou o primeiro a realizá-lo sem sets desperdiçados. Quebrou uma marca que não vinha desde 2017, quando o suíço Roger Federer o fez pela última vez.

"Estou muito, muito feliz mesmo. Também estou feliz por voltar para casa agora", brincou, sobre o fato de retornar à Europa para a disputa de Montecarlo, na próxima semana, na França, após um mês nos Estados Unidos.

"É significativo (o retorno à Europa) porque, antes de ir para a temporada do saibro e voltar para casa (passará alguns dias na Itália, para descansar), estarei levando não apenas um, mas dois troféus. E isso significa muito para mim", destacou.

E mostrou a importância do peso de ganhar dois Masters 1000 seguidos e em condições diferentes nos Estados Unidos. "Conquistar o Sunshine Double pela primeira vez é incrível, algo que eu jamais imaginaria", frisou. "É tão difícil de alcançar e nós conseguimos de alguma forma. Estou muito feliz", seguiu, dividindo os méritos com seu córner.

"Minha equipe, obrigado por me incentivarem e pelo trabalho incrível que fazem comigo. Sei que nem todos estão aqui, mas imagino que estejam assistindo de casa", dividiu méritos. "Tento dar o meu melhor todos os dias e tivemos ótimos dias de treinos antes de Indian Wells. Ver esse resultado me deixa ainda mais feliz pelo nível que estamos alcançando."

O italiano ainda agradeceu ao checo, a quem deu forte abraço na rede aços a vitória. "Jiri, é incrível ver você de volta jogando nesse nível. Sei que passou por momentos muito difíceis com várias lesões. Eu te conheço como pessoa e você é incrível. Continue assim, você, sua equipe e sua família. Estou extremamente feliz por você também", completou. Com o vice-campeonato, Lehecka subirá sete posições no ranking para a inédita 14ª colocação.

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tênis

Masters 1000 de Miami

Jannik Sinner
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