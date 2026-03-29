Sinner mostra satisfação ao ganhar o Sunshine Double: 'Algo incrível e que jamais imaginaria' Estadão Conteúdo 29.03.26 21h22 A alegria estava estampada no rosto de Jannik Sinner após conquistar o título do Miami Open neste domingo, com duplo 6/4 sobre o checo Jiri Lehecka. Duas semanas após erguer o troféu também em Indian Wells, o italiano garantiu o Sunshine Double de maneira perfeita, chegando agora a 34 sets vencidos seguidamente. Sem segurar o sorriso, o número 2 do mundo celebrou entusiasmado seu feito. Apenas o oitavo tenista do mundo a conquistar o Sunshine Double no masculino - são outras cinco representantes no feminino, com Aryna Sabalenka também entrando para a seleta lista ao ser campeã no sábado -, Sinner se tornou o primeiro a realizá-lo sem sets desperdiçados. Quebrou uma marca que não vinha desde 2017, quando o suíço Roger Federer o fez pela última vez. "Estou muito, muito feliz mesmo. Também estou feliz por voltar para casa agora", brincou, sobre o fato de retornar à Europa para a disputa de Montecarlo, na próxima semana, na França, após um mês nos Estados Unidos. "É significativo (o retorno à Europa) porque, antes de ir para a temporada do saibro e voltar para casa (passará alguns dias na Itália, para descansar), estarei levando não apenas um, mas dois troféus. E isso significa muito para mim", destacou. E mostrou a importância do peso de ganhar dois Masters 1000 seguidos e em condições diferentes nos Estados Unidos. "Conquistar o Sunshine Double pela primeira vez é incrível, algo que eu jamais imaginaria", frisou. "É tão difícil de alcançar e nós conseguimos de alguma forma. Estou muito feliz", seguiu, dividindo os méritos com seu córner. "Minha equipe, obrigado por me incentivarem e pelo trabalho incrível que fazem comigo. Sei que nem todos estão aqui, mas imagino que estejam assistindo de casa", dividiu méritos. "Tento dar o meu melhor todos os dias e tivemos ótimos dias de treinos antes de Indian Wells. Ver esse resultado me deixa ainda mais feliz pelo nível que estamos alcançando." O italiano ainda agradeceu ao checo, a quem deu forte abraço na rede aços a vitória. "Jiri, é incrível ver você de volta jogando nesse nível. Sei que passou por momentos muito difíceis com várias lesões. Eu te conheço como pessoa e você é incrível. Continue assim, você, sua equipe e sua família. Estou extremamente feliz por você também", completou. Com o vice-campeonato, Lehecka subirá sete posições no ranking para a inédita 14ª colocação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters 1000 de Miami Jannik Sinner COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Série A: Remo pode jogar no Baenão e CBF define jogos contra Vasco, Cruzeiro e Palmeiras CBF detalha tabela e Leão Azul terá jogos contra Vasco, Cruzeiro e Palmeiras em Belém 29.03.26 20h20 futebol Reforço do Paysandu, Lucas Cardoso projeta estreia e exalta torcida: 'É difícil achar' Meia-atacante pode estrear com a camisa bicolor na próxima terça-feira (31), contra o Guaporé, na Copa Verde 29.03.26 17h34 futebol Remo perde para o Liga São João e amarga a lanterna do grupo A6 do Brasileiro Feminino A3 Time azulino soma apenas um ponto no campeonato 29.03.26 16h37 futebol Copa Norte: Paysandu poupa titulares e viaja para Rondônia com reservas Papão encara o Guaporé-RO na próxima terça-feira (31); equipe será comandada pelo auxiliar técnico Elton Macaé 29.03.26 15h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 Futebol Em Belém, Remo sofre na chuva e deixa escapar a primeira vitória na Copa Norte A partida prejudicada pelo temporal teve um gol azulino e, minutos depois, o empate do Monte Roraima 29.03.26 19h07 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 FUTEBOL Série A: Remo pode jogar no Baenão e CBF define jogos contra Vasco, Cruzeiro e Palmeiras CBF detalha tabela e Leão Azul terá jogos contra Vasco, Cruzeiro e Palmeiras em Belém 29.03.26 20h20