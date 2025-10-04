Sinner inicia busca do bi em Xangai com vitória tranquila; Zverev se machuca Estadão Conteúdo 04.10.25 12h23 Favorito ao título do Masters 1000 de Xangai, na China, Jannik Sinner estreou com uma vitória sem sustos por 2 sets a 0, com duplo 6/3, sobre o alemão Daniel Altmaier, na manhã deste sábado, na Qizhong Forest Sports City Arena, em 1h38. Atual campeão, o italiano busca o bicampeonato, algo que não acontece no torneio chinês desde as conquistas consecutivas de Novak Djokovic em 2012 e 2013. O número 2 do mundo teve uma atuação sólida no confronto e não deu chances ao adversário, que até confirmou o saque no primeiro game, mas perdeu os três seguintes, o que abriu caminho para Sinner fechar em 6/3. No segundo set, o alemão não conseguiu acompanhar o ritmo do italiano, abusou dos erros ao se arriscar e levou outro 6/3. "Não tive muito tempo para me adaptar aqui, mas isso torna tudo ainda mais especial. Cada dia, cada adversário é muito difícil, é um desafio enorme. Então, estou muito feliz por ter vencido hoje e espero poder elevar meu nível amanhã", disse Sinner. "Tentei descansar, mas é difícil depois de ganhar um título. É preciso ter um ótimo equilíbrio nos treinos", acrescentou, referindo-se à conquista do ATP de Pequim. Na manhã deste domingo, o italiano de 24 anos enfrentará o holandês Tallon Griekspoor, 31º do ranking da ATP, que derrotou o americano Jenson Brooksby por 2 sets a 1 (6/1, 1/6 e 6/1). Se vencer, Sinner ficará a 1.290 pontos do líder do ranking, Carlos Alcaraz, que desistiu de disputar o torneio por lesão. Caso confirme o bi, a diferença cairá para 390 pontos. Outro ex-número 1 do mundo, Daniil Medvedev avançou à terceira rodada em Xangai com facilidade, impondo duplo 6/1 sobre Dalibor Svrcina, vindo do qualifier. Medvedev contou com 22 winners e só precisou de uma hora para vencer. O campeão de 2019 e atualmente 18 do mundo enfrentará o espanhol Alejandro Fokina, 20º do ranking. Já Alexander Zverev, 3º do mundo, venceu o francês Valentin Royer por 2 a 0, com duplo 6/4, mas poderá ficar fora da terceira rodada. O tenista alemão machucou o dedo do pé direito enquanto sacava, deixou a quadra mancando e vai consultar um médico, no domingo, antes de enfrentar Arthur Rinderknech, 54º do ranking. Também neste sábado, Alex de Minaur, sétimo cabeça de chave, avançou com uma vitória por 6/4 e 6/2 sobre Camilo Ugo. Já Andrey Rublev, 14º do mundo, foi surpreendido pelo japonês Yoshihito Nishioka por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 6/1 e 6/4. 