Sinner cede 3 games ao 34º mundo em Roland Garros e chega a 17 vitórias seguidas em Grand Slams

"Sempre procuramos melhorar. Hoje acho que não há muito o que melhorar", afirmou o número um do mundo, o italiano Jannik Sinner, após vencer o checo Jiri Lehecka, 34º, por 3 sets a 0 (6/0, 6/1 e 6/2) neste sábado pela terceira rodada de Roland Garros.

O líder do ranking mundial foi ovacionado pelo público após protagonizar a partida masculina mais rápida da atual edição do torneio (1h34). Atual campeão do US Open e do Aberto da Austrália, Sinner acumula agora 17 vitórias seguidas em Grand Slams.

Contra Lehecka, Sinner conseguiu 31 winners, cometeu apenas 9 erros não forçados, conseguiu 18 break points (convertendo 7) e concedeu uma chance de quebra ao rival. Após vencer os 11 primeiros games, Sinner errou uma devolução e, após 55 minutos de jogo, Lehecka finalmente tirou o zero do placar. Ele levantou os braços e agitou os punhos em uma sarcástica celebração.

Em busca de seu primeiro Roland Garros, Sinner enfrenta agora o russo Andrey Rublev, 15º do mundo, que avançou após a desistência do francês Arthur Fils, com problemas nas costas.

Outro favorito que avançou às oitavas de final neste sábado foi o alemão Alexander Zverev, terceiro do mundo, que venceu o italiano Flavio Cobolli, 26º, também por 3 a 0, parciais de 6/2, 7/6 (7/4) e 6/1. Zverev enfrenta agora o holandês Tallon Griekspoor, 35º do ranking, por vaga nas quartas.

CONVIDADA, FRANCESA, 361ª DO RANKING, AVANÇA ÀS OITAVAS Lois Boisson venceu a compatriota Elsa Jacquemot, 138ª do mundo e também convidada da organização, por 2 a 1 (6/3, 0/6 e 7/5). Aos 22 anos, Boisson é a tenista com a pior colocação (sem contar as tenistas com ranking protegido) a chegar às oitavas em Roland Garros em 40 anos.

Ela vai enfrentar agora a terceira do mundo, a americana Jessica Pegula, que venceu checa Marketa Vondrousova, 96ª do mundo, por 3/6, 6/4 e 6/2.