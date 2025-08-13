Capa Jornal Amazônia
Sinner bate marca de Djokovic com 24ª vitória seguida em quadra dura e avança em Cincinnati

Estadão Conteúdo

Rafael Nadal dominou as quadras de saibro nos últimos anos e agora o italiano Jannik Sinner começa a se destacar no piso duro. Nesta quarta-feira, pelo Cincinnati Open, o líder do ranking fez 6/4 e 7/6 (7/4) sobre o francês Adrian Mannarino e chegou à 24ª vitória seguida nesse estilo de quadra, derrubando marca de Novak Djokovic que durava desde 2015 e avançando às quartas de final.

Desde Pequim de 2024 que o italiano não sabe o que é perder na quadra dura. Defendendo o título em Cincinnati, ele fez 4 a 0 no confronto com Mannarino, mas admitiu que sofreu bastante para avançar. Mais até que o esperado.

"Ele é um adversário muito difícil, bem diferente dos outros adversários, não só por ser canhoto, mas também pela forma como bate na bola, muito baixa", avaliou Sinner, revelando como teve de se portar na busca por frear o saque do francês e se impor em quadra.

"Eu apenas tentei sacar bem e ver o que eu poderia fazer nas rebatidas. Ele estava sacando muito bem, principalmente pelo lado. E no aberto era muito preciso. Mudei a posição, tentando deixá-lo desconfortável, tive um pouco de dificuldade para fechar a bola, mas isso pode acontecer neste esporte e estou muito feliz por estar na próxima fase."

Sinner celebrando, Frances Tiafoe lamentando. O norte-americano, atual vice-campeão, abandonou o jogo contra o dinamarquês Holger Rune por lesão, quando perdia por 6/4 e 3/1. Quem celebrou foi seu compatriota, Ben Shelton, quinto favorito, com 7/6 (7/3) e 6/3 sobre o espanhol Roberto Bautista Agut.

