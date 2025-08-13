Sinner bate marca de Djokovic com 24ª vitória seguida em quadra dura e avança em Cincinnati Estadão Conteúdo 13.08.25 21h03 Rafael Nadal dominou as quadras de saibro nos últimos anos e agora o italiano Jannik Sinner começa a se destacar no piso duro. Nesta quarta-feira, pelo Cincinnati Open, o líder do ranking fez 6/4 e 7/6 (7/4) sobre o francês Adrian Mannarino e chegou à 24ª vitória seguida nesse estilo de quadra, derrubando marca de Novak Djokovic que durava desde 2015 e avançando às quartas de final. Desde Pequim de 2024 que o italiano não sabe o que é perder na quadra dura. Defendendo o título em Cincinnati, ele fez 4 a 0 no confronto com Mannarino, mas admitiu que sofreu bastante para avançar. Mais até que o esperado. "Ele é um adversário muito difícil, bem diferente dos outros adversários, não só por ser canhoto, mas também pela forma como bate na bola, muito baixa", avaliou Sinner, revelando como teve de se portar na busca por frear o saque do francês e se impor em quadra. "Eu apenas tentei sacar bem e ver o que eu poderia fazer nas rebatidas. Ele estava sacando muito bem, principalmente pelo lado. E no aberto era muito preciso. Mudei a posição, tentando deixá-lo desconfortável, tive um pouco de dificuldade para fechar a bola, mas isso pode acontecer neste esporte e estou muito feliz por estar na próxima fase." Sinner celebrando, Frances Tiafoe lamentando. O norte-americano, atual vice-campeão, abandonou o jogo contra o dinamarquês Holger Rune por lesão, quando perdia por 6/4 e 3/1. Quem celebrou foi seu compatriota, Ben Shelton, quinto favorito, com 7/6 (7/3) e 6/3 sobre o espanhol Roberto Bautista Agut. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Cincinnati Open Jannik Sinner Holger Rune Ben Shelton COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Contra o Paysandu, Chape possui desfalque na zaga; líder em assistência retorna ao time Chepecoense recebe o Paysandu e terá o retorno do meia Giovanni Augusto 13.08.25 18h31 REMO Reynaldo fala sobre recuperação, liderança e adaptação no Remo: 'Estamos no mesmo propósito' Capitão azulino comenta retorno após lesão, relação com elenco e expectativas para reta final da Série B 13.08.25 17h08 Adrenalina Acelera, Cysne! O voo alto de um campeão que conquistou o Brasil no rally 13.08.25 15h18 Adrenalina Mel Matsunaga, a piloto paraense que desafia o rally e inspira mulheres no automobilismo 13.08.25 15h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 Futebol Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga 13.08.25 9h30 Futebol Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados 13.08.25 11h05 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03