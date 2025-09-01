Sinner arrasa casaque e vai disputar vaga na semifinal do US Open diante de compatriota Estadão Conteúdo 01.09.25 21h58 Jannik Sinner não deu chances ao casaque Alexander Bublik e venceu o dueo válido pelas oitavas de final do US Open, nesta segunda-feira, por 3 sets a 0, com um triplo 6/1, em 1h23. O adversário do italiano nas quartas de final será o compatriota Lorenzo Musetti, cabeça de chave 10, que também somou uma grande vitória, ao atropelar o espanhol Jaume Munar por 6/3, 6/0 e 6/1. Sinner começou a partida sem dar chances para Bublik. Quebrou o serviço do casaque no primeiro game e abriu 2/0 no placar. Cabeça de chave 23 do torneio, Bublik lutou muito, mas viu o melhor tenista da atualidade conseguir mais uma quebra (3/0) em apenas nove minutos de jogo. O primeiro ponto de Bublik no set veio apenas no quinto game, mas na sequência Sinner manteve o ritmo avassalador para marcar 5/1. O italiano somou mais uma quebra para fechar em 6/1, após apenas 24 minutos de partida. Sinner voltou para o segundo set no mesmo ritmo. Ratificou seu saque e quebrou o de Bublik duas vezes para abrir logo 3/0, em 14 minutos. Com mais uma quebra, venceu o segundo set também por 6/1. Foram apenas 52 minutos de jogo. Implacável também no terceiro set, Sinner repetiu a quebra de serviço logo no primeiro saque de Bublik. O casaque batalhou muito para manter o saque no terceiro game, mas sem sucesso. Sem perdão a concentração, Sinner fechou mais uma vez em 6/1, em 31 minutos. MAIS UM DUELO Outro duelo das quartas de final definido nesta segunda-feira é entre Félix Auger-Aliassime diante de Alex de Minaur. O canadense manteve a grande campanha em Nova York ao passar pelo russo Andrey Rublev (15° favorito) em sets diretos, parciais de 7/5, 6/3 e 6/4. Já o australiano (4°) desbancou o suíço Leandro Riedi com tranquilos 6/3, 6/2 e 6/1. "Hoje foi a minha primeira vez jogando no Arthur Ashe em alguns anos e acho que a sensação é ainda melhor do que a primeira vez", comemorou Auger-Aliassime, que em 2021 avançou até as semifinais de 2021. "Aos 21 anos, eu estava em ascensão. Tive alguns contratempos, lesões, dificuldades com a minha confiança. Depois, voltar pela segunda vez nas quartas de final aqui, a sensação é muito melhor, mais merecida." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis US Open Jannik Sinner Alexander Bublik COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Paysandu muda local onder enfrentará o Volta Redonda; veja o local Partida da 25ª rodada da Série B será disputada na sexta-feira (5), às 19h, em Belém 01.09.25 18h56 Janela de transferências Janela de transferências se encerra nesta terça-feira (2) no futebol brasileiro Remo e Paysandu têm até amanhã para regularizar novos atletas para a disputa da Série B 01.09.25 16h24 FUTEBOL Futebol: Sport Club Belém encara grupo difícil na 3ª Super Copa Capital Maior torneio sub-17 do país acontece em dezembro, no Distrito Federal 01.09.25 16h14 Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26 De saída Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 01.09.25 10h37 Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 SOLIDARIEDADE Filhos de Roberto Carlos, apelidado de 'Água, Caralh*', pedem ajuda para trazer o corpo do pai O vendedor foi vítima de um infarto fulminante enquanto trabalhava em uma feira no estado vizinho do Amapá; filhos querem fazer o velório e enterro na capital paraense 01.09.25 15h59