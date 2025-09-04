Sinner vence duelo italiano com Musetti e vai disputar a semifinal do US Open Estadão Conteúdo 04.09.25 1h03 O duelo italiano nas quartas de final do US Open, nesta quarta-feira, registrou a vitória de Jannik Sinner sobre Lorenzo Musetti, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/2, em duas horas de jogo. Na luta pela vaga na final, o número 1 do mundo vai enfrentar na sexta-feira o canadense Felix Auger-Aliassime, que eliminou o australiano Alex de Minaur por 3 sets a 1, com 4/6, 7/6 (9/7), 7/5 r 7/6 (7/4). A primeira quebra de saque do jogo surgiu no segundo game a favor de Sinner. Em dar chances ao adversário, o melhor tenista da atualidade alcançou 4/0 em 17 minutos de jogo. Com um saque forte e preciso, Sinner 'passou por cima' de Musetti para marcar 5/0. O primeiro game de Musetti só foi conquistado com 23 minutos de jogo. Mas Sinner foi implacável no sétimo game para fechara a primeira parcial em 6/1, após 27 minutos. O segundo set começou diferente e Musetti confirmou com certa tranquilidade o serviço no primeiro game. O 10º do mundo 'entrou no jogo' e se beneficiou de alguns erros de Sinner para manter seus saques e fazer 2/1. No quarto game, Musetti teve um break point, mas o número 1 confirmou o serviço. O jogo ficou igual com os dois tenistas apresentando excelente técnica, mas no 9º game Musetti errou demais e viu Sinner fazer 5/4 com uma quebra de saque após cometer uma dupla falta. O líder do ranking confirmou o serviço e fechou a segunda parcial em 6/4, em 47 minutos. Sinner manteve alucinado o ritmo e conseguiu nova quebra logo na abertura do terceiro set. Musetti lutou muito para devolver a quebra, teve quatro break points, mas não impediu o rival de abrir 2/0. O equilíbrio permaneceu até o sétimo game, quando Sinner jogou demais e acertou lindo Winner na corrida para fazer 5/2. Na sequência, o melhor do mundo sacou para fechar o jogo: 6/2. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis US Open Jannik Sinner Lorenzo Musetti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo leva vantagem no histórico contra o Amazonas antes de novo duelo Equipes já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias azulinas, um empate e um triunfo do adversário 03.09.25 17h09 SÉRIE B Adversário do Paysandu, Volta Redonda não perde em Belém desde 2023 Histórico recente favorece Volta Redonda em jogos na capital paraense 03.09.25 15h46 Futebol Volta Redonda enfrenta Paysandu e busca encerrar jejum de cinco jogos sem marcar gols na Série B Confronto no Mangueirão abre sequência de dois jogos em casa que podem definir futuro do Papão 03.09.25 14h03 Despedida Velório do vendedor 'Água, Caralh*' ocorre nesta quarta-feira (3) em Ananindeua Amigos e familiares se despedem de Roberto Carlos a partir das 14h, em Ananindeua 03.09.25 12h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sinner vence duelo italiano com Musetti e vai disputar a semifinal do US Open 04.09.25 1h03 AGRESSÃO VÍDEO: jogador agride árbitra com tapa após expulsão em jogo na Colômbia Vanessa Ceballos foi agredida após expulsar jogador na partida entre Deportivo Quique e Real Alianza Aracataca, pela terceira divisão 03.09.25 23h44 CONTRATADO Paysandu anuncia atacante ex-Botafogo-PB Revelado pelo América-RN, Denilson acumula passagens por Visão Celeste e Santa Cruz-RN, além de Campinense, Atlético-GO, Tombense e Boa Esporte, além deo futebol coreano 02.09.25 18h54 MUDANÇA Paysandu troca Curuzu pelo Mangueirão para enfrentar o Volta Redonda; retrospecto não é positivo Papão venceu apenas um jogo disputado no Mangueirão nesta Série B 02.09.25 17h01