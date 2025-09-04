Sinner vence duelo italiano com Musetti e vai disputar a semifinal do US Open

O duelo italiano nas quartas de final do US Open, nesta quarta-feira, registrou a vitória de Jannik Sinner sobre Lorenzo Musetti, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/2, em duas horas de jogo. Na luta pela vaga na final, o número 1 do mundo vai enfrentar na sexta-feira o canadense Felix Auger-Aliassime, que eliminou o australiano Alex de Minaur por 3 sets a 1, com 4/6, 7/6 (9/7), 7/5 r 7/6 (7/4).

A primeira quebra de saque do jogo surgiu no segundo game a favor de Sinner. Em dar chances ao adversário, o melhor tenista da atualidade alcançou 4/0 em 17 minutos de jogo. Com um saque forte e preciso, Sinner 'passou por cima' de Musetti para marcar 5/0.

O primeiro game de Musetti só foi conquistado com 23 minutos de jogo. Mas Sinner foi implacável no sétimo game para fechara a primeira parcial em 6/1, após 27 minutos.

O segundo set começou diferente e Musetti confirmou com certa tranquilidade o serviço no primeiro game. O 10º do mundo 'entrou no jogo' e se beneficiou de alguns erros de Sinner para manter seus saques e fazer 2/1. No quarto game, Musetti teve um break point, mas o número 1 confirmou o serviço.

O jogo ficou igual com os dois tenistas apresentando excelente técnica, mas no 9º game Musetti errou demais e viu Sinner fazer 5/4 com uma quebra de saque após cometer uma dupla falta. O líder do ranking confirmou o serviço e fechou a segunda parcial em 6/4, em 47 minutos.

Sinner manteve alucinado o ritmo e conseguiu nova quebra logo na abertura do terceiro set. Musetti lutou muito para devolver a quebra, teve quatro break points, mas não impediu o rival de abrir 2/0. O equilíbrio permaneceu até o sétimo game, quando Sinner jogou demais e acertou lindo Winner na corrida para fazer 5/2. Na sequência, o melhor do mundo sacou para fechar o jogo: 6/2.