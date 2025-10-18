Remo e Athletic: veja fotos do jogo da Série B As equipes vivem momentos diferentes na competição: o Leão Azul busca o acesso à Série A, enquanto o time mineiro tenta se afastar da zona de rebaixamento O Liberal 18.10.25 21h26 Remo enfrenta o Athletic-MG na noite deste sábado (18), no Baenão, em jogo válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes vivem momentos diferentes na competição: o Leão Azul busca o acesso à Série A, enquanto o time mineiro tenta se afastar da zona de rebaixamento. Veja as fotos da partida entre Remo x Atletic Jogo entre Remo e Atthletic-MG no Baenão Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal VEJA MAIS [[(standard.Article) Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: "Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante"]] Com desfalques importantes, Remo pega o Athletic-MG de olho na quinta vitória seguida A partida será disputada no Baenão, às 20h30, e pode colocar o Leão no G4 em caso de vitória — o time paraense ocupa a sexta posição, com 51 pontos, apenas um atrás do Goiás, quarto colocado Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo athletic-mg jogo remo e athletic-mg série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente 18.10.25 10h00 A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 Futebol Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 17.10.25 17h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES Copa São Paulo de Futebol Júnior São Paulo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/01) pela Copinha São Paulo e Cruzeiro jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 18.01.25 17h37 SUBINDO Com mais uma vitória na conta, Clube do Remo tem a terceira melhor campanha da Série C Números melhoraram desde a chegada do técnico Rodrigo Santana, quando o Leão conseguiu deslanchar na Terceirona e alcançou vaga no G8 06.08.24 15h13 ADEUS AO 'PASSARINHO' Morre Kurt Hamrin, último sobrevivente da final da Copa de 1958, aos 89 anos O jogador sueco, conhecido como 'Passarinho', é o maior artilheiro da história da Fiorentina até hoje 05.02.24 11h06 Cruzeiro quebra jejum diante do Fortaleza e se mantém na caça de Palmeiras e Flamengo 18.10.25 23h12