Remo e Athletic: veja fotos do jogo da Série B

As equipes vivem momentos diferentes na competição: o Leão Azul busca o acesso à Série A, enquanto o time mineiro tenta se afastar da zona de rebaixamento

O Liberal

Remo enfrenta o Athletic-MG na noite deste sábado (18), no Baenão, em jogo válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes vivem momentos diferentes na competição: o Leão Azul busca o acesso à Série A, enquanto o time mineiro tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Veja as fotos da partida entre Remo x Atletic

Jogo entre Remo e Atthletic-MG no Baenão

A partida será disputada no Baenão, às 20h30, e pode colocar o Leão no G4 em caso de vitória — o time paraense ocupa a sexta posição, com 51 pontos, apenas um atrás do Goiás, quarto colocado

