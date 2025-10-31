Sinner amplia freguesia sobre Ben Shelton em sua 400ª partida a nível ATP e vai à semi em Paris Estadão Conteúdo 31.10.25 18h13 Com show de winners de direita e muita agressividade, Jannik Sinner ampliou sua freguesia diante do norte-americano Ben Shelton para sete vitórias seguidas. Nesta sexta-feira, o italiano não tomou conhecimento do quinto do mundo, ganhando por duplo 6 a 3 em sua 400ª partida no circuito da ATP. Agora são 24 triunfos do italiano em quadra dura na temporada, a melhor marca de um tenista no ano, com incríveis 91% de aproveitamento no piso. A dois jogos de retomar a liderança do ranking, Sinner terá pela frente o vencedor do confronto entre o alemão Alexander Zverev e o russo Daniil Medvdev, neste sábado. Dos nove Masters 1000 disputados na temporada, Sinner alcança sua oitava semifinal, algo inédito em Paris, onde não competiu em 2024 e não costuma se dar bem. O jogador não esconde seu desejo de chegar ao ATP Finals, na Arábia Saudita, no topo do ranking. Mesmo ganhando em sets diretos, Sinner admitiu que encontrou resistência e sofreu em alguns momentos com Ben Shelton. Mas celebrou as devoluções "perfeitas" no serviço, em sua visão o diferencial em quadra. "Foi uma partida muito difícil. Às vezes, contra o Ben, você não tem muito controle por causa do saque incrível dele, mas hoje senti que estava devolvendo muito bem", avaliou Sinner, que venceu 71% dos pontos de devolução do segundo saque. "Também do fundo da quadra, joguei de forma muito sólida e muito agressiva." Sinner busca apenas seu quinto título na temporada. Curiosamente, mesmo sempre figurando entre os quatro melhores nos Masters 1000, ele ainda não ergueu troféu nesses torneios no ano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters 1000 de Paris Jannik Sinner Ben Shelton COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu vence o Tiradentes e conquista o Campeonato Paraense Feminino 2025 Final foi decidida com gols na segunda etapa, de Irley e Letícia. Este é o quarto título do Paysandu na competição. 31.10.25 17h41 RECOMEÇO Ex-Remo e Paysandu, Leandro Carvalho tenta recomeço no futebol do México Aos 30 anos, atacante paraense defende o Tlaxcala, da segunda divisão do México, após lesão e sequência de clubes sem destaque no Brasil 31.10.25 16h35 SÉRIE B Destaques no Remo, Pedro Rocha e Diego Hernández exaltam confiança na reta final da Série B Destaques do Leão Azul, dupla elogia trabalho de Guto Ferreira e mira o acesso histórico à Série A após 31 anos 31.10.25 15h34 Futebol Paysandu busca acordo com Hélio dos Anjos por dívida de R$ 2 milhões Advogada do técnico confirmou contato, mas afirmou que clube ainda não retornou para iniciar as tratativas. 31.10.25 15h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Paysandu encara o Atlético-GO em jogo que pode decretar seu rebaixamento Para não ser rebaixado hoje, o time bicolor precisa vencer o Atlético-GO e torcer contra a Ferroviária, que enfrenta o Criciúma, e o Athletic, que encara o Avaí 31.10.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (31/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Bundesliga, La Liga, Campeonato Argentino, Campeonato Saudita e Campeonato Português movimentam o futebol nesta sexta-feira 31.10.25 7h00 Futebol Paysandu busca acordo com Hélio dos Anjos por dívida de R$ 2 milhões Advogada do técnico confirmou contato, mas afirmou que clube ainda não retornou para iniciar as tratativas. 31.10.25 15h13 será? Com Belém cotada, presidente da CBF fala sobre possibilidade da final da Libertadores ser no Brasil Samir Xaud destacou que a Conmebol é a organizadora do evento e que, até o momento, Lima, no Peru, está confirmada como sede 31.10.25 11h28