O Liberal chevron right Esportes chevron right

Sinner amplia freguesia sobre Ben Shelton em sua 400ª partida a nível ATP e vai à semi em Paris

Estadão Conteúdo

Com show de winners de direita e muita agressividade, Jannik Sinner ampliou sua freguesia diante do norte-americano Ben Shelton para sete vitórias seguidas. Nesta sexta-feira, o italiano não tomou conhecimento do quinto do mundo, ganhando por duplo 6 a 3 em sua 400ª partida no circuito da ATP.

Agora são 24 triunfos do italiano em quadra dura na temporada, a melhor marca de um tenista no ano, com incríveis 91% de aproveitamento no piso. A dois jogos de retomar a liderança do ranking, Sinner terá pela frente o vencedor do confronto entre o alemão Alexander Zverev e o russo Daniil Medvdev, neste sábado.

Dos nove Masters 1000 disputados na temporada, Sinner alcança sua oitava semifinal, algo inédito em Paris, onde não competiu em 2024 e não costuma se dar bem. O jogador não esconde seu desejo de chegar ao ATP Finals, na Arábia Saudita, no topo do ranking.

Mesmo ganhando em sets diretos, Sinner admitiu que encontrou resistência e sofreu em alguns momentos com Ben Shelton. Mas celebrou as devoluções "perfeitas" no serviço, em sua visão o diferencial em quadra.

"Foi uma partida muito difícil. Às vezes, contra o Ben, você não tem muito controle por causa do saque incrível dele, mas hoje senti que estava devolvendo muito bem", avaliou Sinner, que venceu 71% dos pontos de devolução do segundo saque. "Também do fundo da quadra, joguei de forma muito sólida e muito agressiva."

Sinner busca apenas seu quinto título na temporada. Curiosamente, mesmo sempre figurando entre os quatro melhores nos Masters 1000, ele ainda não ergueu troféu nesses torneios no ano.

Palavras-chave

tênis

Masters 1000 de Paris

Jannik Sinner

Ben Shelton
