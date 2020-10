Sete brasileiros concorrem ao prêmio Bola de Ouro de melhores da história

A revista “France Football” revelou os nomes dos atacantes que irão disputar a Bola de Ouro Dream Team, evento que irá selecionar os melhores jogadores por posição da história do futebol. O setor ofensivo é dividido pela ponta esquerda, direita e centroavantes, com 10 nomes selecionados em cada grupo para apenas um ser escolhido.

Messi é o favorito na disputa pela posição de ponta direita, uma vez que é o maior vencedor de Bolas de Ouro da história. O argentino irá enfrentar grandes nomes do futebol, como os brasileiros Garrincha e Jairzinho. Além deles, Robben, Beckham, George Best, Eto’o, Figo, Kevin Keegan e Stanley Matthews estão na disputa.

No lado oposto, três brasileiros estão concorrendo ao prêmio, como Ronaldinho Gaúcho, Rivelino e Rivaldo. A lista é completada com Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Ryan Giggs, Oleg Blockhine, Dragan Dzajic, Karl-Heinz Rummenigge e Hristo Stoichkov. Não há um candidato favorito para a vitória do prêmio.

Já no centro do ataque há três personagens da bola que são fortes concorrentes para a vitória do prêmio: Johan Cruyff, Ronaldo e Eusébio. Romário também está na lista ao lado de grandes nomes, como Dennis Bergkamp, Kenny Dalglish, Sándor Kocsis, Gerd Muller, Van Basten e George Weah.