Sérvia x Suíça: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (02/12) pela Copa do Mundo 2022

Sérvia e Suíça disputam nesta sexta-feira (02/12) partida válida pela 3ª e última rodada do Grupo G na Copa do Mundo 2022. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio 974, em Doha, no Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sérvia x Suíça?

A partida Sérvia x Suíça pode ser assistida ao vivo pela TV fechada SporTV e streaming da GloboPlay.

Como Sérvia x Suíça chegam para o jogo?

A equipe da Sérvia vem de um empate de 3 a 3 para a seleção de Camarões e uma derrota de 2 a 0 para o Brasil. Já a Suíça, na vice-liderança do Grupo G, soma derrota para a Seleção Brasileira e uma vitória de 1 x 0 para Camarões.

FICHA TÉCNICA

Sérvia x Suíça

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio 974, em Doha, no Catar

Data/Horário: 02 de dezembro de 2022, 16h

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina)

Auxiliares: Juan Pablo Belatti (Argentina) e Diego Bonfá (Argentina)

Quarto árbitro: Kevin Ortega (Peru)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sérvia: Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic e Pavlovic; Lukic, Maksimovic, Zivkovic e Kostic; Tadic, Sergej Milinkovic-Savic e Mitrovic. TÉCNICO: Dragan Stojkovic

Suíça: ​Kobel; Widmer, Akanji, Comert e Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow e Vargas; Embolo. TÉCNICO: Murat Yakin

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)