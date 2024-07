Série D chega na última rodada da 1ª fase com Cametá na briga por uma vaga na próxima etapa

A Série D do Campeonato Brasileiro chega a última rodada da primeira fase neste final de semana e ainda restam 11 vagas em disputas para a próxima etapa da competição. Águia de Marabá e Cametá são os únicos times paraenses no torneio, mas, apenas o Mapará Elétrico ainda briga para avançar.

Ambas as equipes estão no grupo A2 do campeonato, mas, em situações completamente diferentes. O Águia de Marabá, que iniciou a disputa com as expectativas altas por conta do desempenho na Copa do Brasil, está na lanterna da chave, enquanto o Cametá ocupa a quarta posição e briga por uma vaga na próxima etapa.

Com 16 pontos, o Cametá briga pela terceira ou quarta colocação com o Tocantinópolis, River-PI, Fluminense-PI e Moto Club-MA. Ainda restam duas vagas no grupo A2 e para que o Mapará se garanta na próxima fase, ele precisa vencer o Altos–PI, que já está classificado, no próximo domingo (21).

Com a vitória, o time paraense chega a 19 pontos e garante, pelo menos, a quarta colocação. Se empatar, o clube vai a 17 pontos e precisará torcer para que as outras equipes também fiquem no empate.

Classificação fornecida por Sofascore

O Cametá também começou o campeonato mal, contudo, com o passar das rodadas conseguiu se recuperar. Até o momento, foram quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Já o Azulão não teve ímpeto para reagir na Série D.

O Águia acumulou sete empates na competição, quatro derrotas e apenas duas vitórias. Com o resultado, o time somou apenas 13 pontos na tabela e deve fecha a primeira fazer no campeonato na lanterna.

Na 14ª rodada, o Cametá encara o Altos–PI, às 16h, no estádio Lindolfinho, em Teresina, no domingo (31). No mesmo dia, o Azulão recebe o River, às 16h, no Zinho Oliveira.