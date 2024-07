Pela Série D, Cametá vence o Tocantinópolis em casa e entra no G4 faltando uma rodada

O torcedor cametaense gostou do que viu na tarde deste domingo (14), no estádio Parque do Bacurau. Quem lá esteve, pode presenciar a alavancada do Cametá na reta final da fase de grupos da Série D. Diante do Tocantinópolis, o Mapará Elétrico se impôs e garantiu a vitória pelo placar de 3 a 1, com gols de Debu, Alysson e Marlon. Para o time visitante, coube a Everson Bilau lavar a hora.

A vitória elevou o time para a quarta posição no grupo A2, com 16 pontos, faltando uma rodada para o fim da fase de grupos. Apesar de estar bem colocado, o Cametá ainda não garantiu a classificação, precisando vencer o Altos, vice-líder da chave, com 21. Em caso de empate, terá que torcer pela derrota do Fluminense-PI, que encara o líder Maranhão, fora de casa, e um empate entre Tocantinópolis e Moto Club. O terceiro lugar do grupo está com o River-PI, que vai até Marabá enfrentar o Águia.

Com o jogo movimentado, não demorou muito para o placar ser aberto em favor do Cametá. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Debu recebeu passe de Jorge Pedra, passou pelo arqueiro e mandou para o fundo das redes. Apesar do susto, o Tocantinópolis reagiu ainda no primeiro tempo, com Everson Bilau, em sua jogada característica, de cabeça, após cruzamento na grande área. A emoção, no entanto, virou tristeza nos acréscimos, quando Alysson, do Cametá, cobrou falta e desempatou.

O segundo tempo foi de domínio dos donos da casa, que passaram a aproveitar mais os espaços e as jogadas de bola parada. Foram pelo menos duas boas oportunidades com Léo Rosa, além de uma boa batida na trave, de Jorge Pedra. Dessa forma o time foi desenhando o Grand Finale, que veio através da experiência de Marlon, de cabeça, aproveitando nova cobrança de bola parada.