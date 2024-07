Já eliminado, Águia de Marabá encara o Fluminense-PI para jogar pela honra na Série D

O Águia de Marabá viaja até o Nordeste onde enfrenta o Fluminense-PI neste domingo (14), às 17h, pela 13ª rodada do Grupo A2 da Série D. A partida, que será disputada no estádio Albertão, em Teresina, vale muito para o Vaqueiro, que ainda briga pela classificação à próxima fase, mas muito pouco para o Azulão. A equipe marabaense é a única da chave já eliminada da competição, com duas partidas de antecedência.

A eliminação foi sacramentada no meio da semana, quando o Águia empatou em 1 a 1 com o Cametá, no Parque do Bacurau, pela 12ª rodada. Agora, o Azulão entre em campo na Série D jogando pela honra, com objetivo de, pelo menos, não terminar na lanterna do Grupo A2.

No momento, o Águia amarga a última posição da chave, com apenas 10 pontos ganhos em 12 rodadas. A diferença da equipe para o Cametá, o antepenúltimo, é de 3 pontos. Já o Fluminense-PI está em 5ª lugar, com 15 pontos, um a menos que o Tocantinópolis-TO, primeiro time dentro do G-4.

Mesmo após a eliminação matemática, o Águia não anunciou dispensas. Para o jogo contra o Fluminense-PI, o técnico Glauber Ramos mandará a campo uma equipe parecida com aquela que enfrentou o Cametá. A única ausência confirmada é a do zagueiro David Cruz, que levou o terceiro cartão amarelo na rodada passada e está suspenso. Além disso, o clube vive a expectativa do retorno do meia Erick Flores, que estava lesionado no último compromisso.

Dessa forma, o time titular do Azulão deve ser composto por: Axel Lopes; Bruno Limão, Betão, Diego Augusto e João Pabllo; Junior Dindê, Kaique, Germano (Erick Flores) e Soares; Wander e Rodrigão.

Do outro lado, o técnico Ito Roque terá problemas para escalar o Fluminense-PI: a equipe tem cinco desfalques e, no último treino antes do jogo, o lateral-esquerdo Zidane se machucou e é dúvida. A notícia boa é o possível retorno de Gabriel Vieira, meia da equipe que tem treinado normalmente e deverá estar disponível após dois meses fora por uma lesão no púbis. O provável é que inicie a partida no banco de reservas.

Portanto, o provável time do Fluminense-PI deve ser o seguinte: João Manoel; Dadinha, Jairo, Serginho e Zidane (Zida); Maurício, Henrique, Wellington Batista e Kiko; Potiguar e Guilherme.