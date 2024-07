Sem chances de classificação, Águia apronta fora de casa e vence o Fluminense-PI pela Série D

Na reta final da Série D do Campeonato Brasileiro, o Águia venceu o Fluminense-PI por 2 a 1 no Estádio Albertão, em Teresina. Matematicamente eliminado, o Azulão de Marabá cresceu fora de casa e garantiu três pontos que ajudaram o conterrâneo Cametá, que segue para a última rodada no G4.

Já o Águia, mesmo vencendo continua na lanterna do Grupo A2, com 13 pontos. O Fluminense-PI, com 15 pontos, perdeu a chance de depender apenas de si na última rodada, ocupando a sexta posição. Com este resultado, o Cametá, após vencer o Tocantinópolis, precisa apenas de uma vitória na última rodada para garantir a classificação.

No geral, o Águia não teve um bom desempenho na quarta divisão. Esta foi apenas a segunda vitória do time em 13 jogos, somando também sete empates e quatro derrotas, com um aproveitamento de 33%, o melhor entre os lanternas da Série D.

Com a bola rolando, o Águia conseguiu furar a meta aos 21 minutos do primeiro tempo, com Kaíque finalizando após cruzamento de Germano. O Fluminense-PI não demorou e logo empatou, aos 26, após Jairo cabecear com firmeza a cobrança de escanteio de Wellington.

Na etapa complementar, o Águia continuou impondo seu ritmo e marcou o gol da vitória aos 26 minutos, com Caíque Baiano cabeceando após cruzamento de Soares, redimindo-se do erro que levou ao gol de empate do adversário.

Na 14ª e última rodada, o Águia receberá o River-PI no Estádio Zinho de Oliveira. O jogo será no próximo domingo (21), às 17 horas. O River-PI está em terceiro lugar e próximo de avançar para a segunda fase.