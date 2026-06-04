Seleção feminina de vôlei sofre no início, mas vence República Dominicana na Liga das Nações Estadão Conteúdo 04.06.26 22h06 A seleção brasileira feminina de vôlei manteve o 100% de aproveitamento na Liga das Nações ao vencer a República Dominicana por 3 sets a 1, nesta quinta-feira, em Brasília. Depois de um início instável e um primeiro set perdido, o time comandado por José Roberto Guimarães se reorganizou em quadra, cresceu de produção e construiu a virada, fechando a partida com parciais de 23/25, 25/18, 25/11 e 25/15. O primeiro set mostrou um Brasil ainda irregular. Com dificuldades na recepção e alternando bons e maus momentos no saque, a equipe viu a República Dominicana aproveitar os erros para controlar a parcial. Mesmo com tentativas de reação na reta final, as brasileiras não conseguiram evitar a derrota por 25 a 23. A partir do segundo set, o cenário mudou. O Brasil passou a pressionar mais o saque, melhorou o bloqueio e encaixou o sistema defensivo, quebrando o ritmo ofensivo das adversárias. Com mais consistência na virada de bola, a seleção assumiu o controle da parcial, abriu vantagem no meio do set e empatou o jogo com mais segurança em 25 a 18. O terceiro set foi o ponto de virada da atuação brasileira. Com intensidade desde o início, a equipe dominou completamente as ações, forçou erros constantes da República Dominicana e construiu uma vantagem ampla ainda na metade da parcial. Sem dar qualquer brecha de reação, o Brasil fechou em 25 a 11 em sua melhor atuação no jogo. No quarto set, a República Dominicana tentou reagir e chegou a começar melhor, mas a superioridade brasileira voltou a aparecer rapidamente. Com volume de jogo, organização defensiva e maior eficiência nos contra-ataques, o Brasil retomou o controle e administrou a vantagem até fechar em 25 a 15. A vitória mantém o Brasil com 100% de aproveitamento na Liga das Nações e reforça o bom início de campanha da equipe de José Roberto Guimarães, que derrotou a Holanda na estreia. O time volta à quadra neste sábado, às 11h, novamente em Brasília, para enfrentar a Bulgária. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei seleção brasileira liga das nações COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Marllon, do Remo, é um dos dois únicos atletas de linha a jogar todos os minutos da Série A Segundo levantamento feito pelo Sofascore, o atleta esteve em todos os 1.620 minutos das 18 rodadas disputadas até o momento. 04.06.26 17h31 Futebol Durante as férias, jogadores do Remo farão treinos remotos antes de reapresentação Clube elaborou um planejamento para manter a condição física dos atletas na intertemporada. 04.06.26 15h17 Carlos Ferreira Copa Verde: Papão tem causa extra na decisão 04.06.26 14h39 futebol Lesionado, Neymar não viaja com a Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito Atacante permanecerá em Nova Jersey para intensificar o tratamento da lesão na panturrilha esquerda 04.06.26 12h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu inicia decisão da Copa Verde em busca do hexacampeonato O bicolor paraense encara o Anápolis nesta quinta, em Goiás, e tenta abrir vantagem antes da final no Mangueirão 04.06.26 8h00 COPA VERDE Anápolis x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/06) pela Copa Verde Anápolis e Paysandu disputam o jogo de ida da final da Copa Verde 2026 hoje; veja as prováveis escalações e onde assistir ao vivo 04.06.26 19h00 Futebol Com lei do ex, Anápolis abre boa vantagem em cima do Paysandu na final da Copa Verde Juninho, Matheus Lagoa e Leonan fizeram os gols da vitória goiana por 3 a 1. Juninho, do Papão, descontou para os paraenses. 04.06.26 21h59 Futebol Seleção Brasileira é a que mais marcou em Copas; confira algumas curiosidades Costa do Marfim lidera o ranking na média de idade e Áustria tem o jogador mais alto. 04.06.26 8h00