Seleção Brasileira perde para os Estados Unidos e fica com o vice da Copa Ouro Feminina

A Seleção Brasileira ficou com o vice-campeonato da Copa Ouro Feminina 2024. O Brasil não conseguiu vencer os Estados Unidos e perdeu na final por 1 a 0, em San Diego, na Califórnia. O gol estadunidense foi marcado por Lindsey Horan, de cabeça.

Com isso, a próxima disputa da Seleção será na SheBelieves Cup, torneio realizado nos Estados Unidos, que possui apenas quatro times: Brasil, Estados Unidos, Japão e Canadá. O primeiro adversário das brasileiras será a equipe canadense, que caiu diante das estadunidenses na Copa Ouro. A partida está marcada para às 16h30, do dia 6 de abril, em Atlanta.

O Brasil chegou bem na final da Copa. Com 100% de aproveitamento na competição, a equipe brasileira tinha a melhor campanha da disputa. Na partida, as brasileiras até iniciaram muito bem. Com boa movimentação, passes de bola e subidas ao ataque. Nos primeiros 20 minutos, o time ofereceu perigo às estadunidenses pelo menos quatro vezes.

Contudo, a seleção dos Estados Unidos passou a gostar do jogo, corrigiu alguns erros e melhorou a marcação. Assim, o time da casa também passou a atacar melhor e levar perigo ao gol brasileiro.

O gol da vitória dos EUA saiu na reta final do primeiro tempo. Emily Fox cruzou da direita e Lindsey Horan subiu para marcar de cabeça. O gol acabou abalando a Seleção Brasileira. Após o intervalo, o time voltou sem organização e pouco chegou ao ataque. Assim, a equipe estadunidense só administrou o resultado para conquistar o título.

Foco em Paris

A competição foi a primeira do treinador Arthur Elias. Assim, com a equipe masculina, a Seleção está em reformulação e a Copa Ouro serviu como testes e preparação para as Olimpíadas de Paris, onde o Brasil busca o primeiro ouro da categoria. Ao todo, o técnico usou durante a competição 22 das 23 jogadoras convocadas. O objetivo era testar o máximo de atletas possíveis para montar o melhor elenco para os Jogos.