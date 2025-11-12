'Se o Oscar decidir parar, a gente apoia e vamos negociar a saída', diz diretor do São Paulo Presidente do São Paulo, Julio Casares também se manifestou sobre o estado de saúde do meio-campista, com quem conversou após a internação. Estadão Conteúdo 12.11.25 8h22 O meia Oscar pode encerrar a carreira em razão do problema cardíaco que o fez ser internado no Einstein Hospital Israelita nesta terça-feira, 11. O São Paulo acompanha a situação e espera a melhora do quadro de saúde do atleta, que está estável, para entender quais os próximos passos. Caso ele decida rescindir o contrato - válido até 2027 - para se aposentar, terá o respaldo do clube, conforme afirmado pelo diretor de futebol tricolor Carlos Belmonte. "Nesse momento, a única coisa que a gente pensa é que o Oscar esteja bem. A gente está nesse momento com uma única preocupação: que o Oscar fique bem. Depois, vamos ter outras preocupações", disse o dirigente após o sorteio do Paulistão 2026. "Se o Oscar estiver bem e apto a jogar, nós contamos com ele na temporada de 2026. Se o Oscar não estiver bem, não estiver apto jogar ou tomar uma decisão pessoal de não jogar mais, nós vamos apoiar a decisão. O Oscar é um menino que merece todo o nosso respeito, muitíssimo dedicado. Nós vamos aguardar. Se ele decidir parar, a gente apoia a decisão dele e vamos negociar a saída", concluiu. Presidente do São Paulo, Julio Casares também se manifestou sobre o estado de saúde do meio-campista, com quem conversou após a internação. Não entrou, contudo, em detalhes sobre a possibilidade de aposentadoria. "Falei com ele à tarde, ele interagiu bem com mensagem e está muito bem. Nós agora temos que aguardar o processo de resultado desses exames e desejar a ele uma pronta recuperação, um grande atleta, que tem pela instituição um acolhimento, um carinho muito importante. Nesse momento, é focar na recuperação do Oscar e que a família dele também fique tranquila, porque os primeiros resultados já são positivos", afirmou. De acordo com o relato oficial do São Paulo, Oscar apresentou "uma intercorrência com alterações cardiológicas" enquanto realizava uma avaliação de saúde no CT da Barra Funda para a próxima temporada. Os exames eram realizados por uma equipe do Albert Einsten, que socorreu o jogador e o levou para o hospital. Oscar estava em recuperação de uma lesão na panturrilha esquerda. Existia a expectativa que ele voltasse a jogar pela equipe no clássico contra o Corinthians, no dia 20 de novembro, na Neo Química Arena. O meia não entra em campo pelo São Paulo desde o dia 19 de julho, quando se lesionou justamente diante do Corinthians, em jogo disputado no Estádio no Morumbis. Desde que retornou ao clube paulista no início desta temporada de 2025, Oscar realizou 21 partidas e fez dois gols pelo time tricolor. Palavras-chave futebol São Paulo FC Oscar parar 