Scaloni reage após informações iniciais de fadiga muscular de Messi: 'Não são tão ruins' Estadão Conteúdo 26.05.26 20h53 A 21 dias da estreia da seleção argentina na Copa do Mundo 2026, o técnico Lionel Scaloni tranquilizou o mundo do futebol nesta terça-feira, 26, após receber as primeiras informações sobre a situação de Messi, que teve uma sobrecarga associada à fadiga muscular. O jogador do Inter Miami precisou ser substituído no segundo tempo do duelo contra o Philadelphia Union, no último domingo, pela MLS. "Estávamos assistindo ao jogo no centro de treinamento e percebemos que ele pediu para ser substituído porque não estava bem. As primeiras notícias não são tão ruins", disse Scaloni em entrevista ao canal argentino DS Sports. Apesar de descartar lesão, o Inter Miami não chegou a informar uma previsão de retorno do jogador aos gramados, que depende de sua evolução clínica. Para Scaloni, novos exames médicos devem ser realizados para ter um diagnóstico definitivo. "Logicamente que preferíamos que nada tivesse acontecido com ele, mas agora temos que esperar para ver como ele se recupera, e, sobretudo, que façam mais exames, para ver se (a lesão) é realmente como dizem", completou. A Argentina, atual campeã do mundo, está no Grupo J da Copa, com Argélia, Áustria e Jordânia. A estreia na competição será contra a Argélia, no dia 16 de junho, às 22h (horário de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, no Missouri, Estados Unidos. Antes da estreia no Mundial, a equipe de Scaloni terá dois amistosos preparatórios, contra Honduras e Islândia, nos dias 6 e 9 de junho, respectivamente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção argentina Lionel Scaloni Lionel Messi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos 26.05.26 11h21 futebol CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus 26.05.26 10h42 profissionalização Remo anuncia parceria com plataforma de gestão usada por clubes da Série A Sistema promete organizar informações de vários departamentos do clube e oferecer mais transparência 26.05.26 12h26 Futebol Com lote promocional, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o São Paulo Partida ocorre neste domingo (31), válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 26.05.26 14h30