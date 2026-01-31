São Paulo vence o clássico com autoridade, reage no Paulistão e afunda o Santos

O São Paulo sobrou diante do Santos e venceu o clássico com autoridade neste sábado, pela sexta rodada do Paulistão. Tapia e Luciano definiram a vitória por 2 a 0 que poderia até ter o placar dilatado, tamanha a superioridade do time tricolor no MorumBis.

A duas rodadas para o fim da primeira fase do Estadual, o São Paulo se afastou da zona de rebaixamento e melhorou o seu quadro no torneio. Com sete pontos, ganhou força para brigar por uma vaga às quartas de final. Mais do que isso, animou os 49 mil torcedores que viram das arquibancadas um bom desempenho em casa.

Cenário inverso vive o Santos, cujo treinador, o argentino Juan Pablo Vojvoda, vê as críticas se intensificarem e a crise se aprofundar. O futebol paupérrimo apresentado no MorumBis derrubou a equipe da Baixada para a 12ª posição, com seis pontos, a dois do Noroeste, que abre a zona de rebaixamento. São seis jogos seguidos sem vencer - considerando também o Brasileirão - e um cenário que preocupa a torcida.

Fez bem ao São Paulo a vitória sobre o poderoso Flamengo na última quarta-feira. O elenco treinado por Hernán Crespo mostrou ter readquirido a confiança, como ficou claro no clássico.

A torcida apoiou, o jogo são-paulino fluiu e a vitória no clássico foi conquistada com naturalidade, embora tenha havido um certo nervosismo depois que nenhuma das tentativas do primeiro tempo resultou em gol. Tapia e Bobadilla chegaram perto.

Era questão de tempo para o gol dos anfitriões sair. E ficou mais fácil o cenário depois que Gabriel Menino deixou o Santos com um a menos no fim da etapa incial. O meio-campista levou amarelo por desentendimento com Enzo Díaz. Depois, cometeu falta na entrada da área e foi expulso. Vojvoda lançou o estreante Rony em campo. O ex-palmeirense nada fez, como quase todo o time.

Também ajudaram o São Paulo as mudanças de Crespo. Lucas e Enzo Díaz entraram no intervalo e tornaram mais ofensivo o time, que abriu o placar aos cinco. Brazão fez duas dificílimas defesas em chutes de Luciano e Wendell. Nada pode fazer na finalização do chileno Tapia, premiado pela insistência.

Considerado o mais importante jogador do elenco são-paulino, Luciano demostrou de novo que não tem sumido nos jogos decisivos. Foi dele o gol que definiu a vitória. O camisa 10 foi lançado por Marcos Antônio, outro que tem mantido um nível alto de atuações, e guardou. O Santos, entregue, foi incapaz de dar sinais de que poderia reagir.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 0 SANTOS

SÃO PAULO: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino (Wendell); Maik, Bobadilla, Danielzinho (Pablo Maia), Marcos Antônio e Enzo Díaz (Lucas Moura); Luciano (Ferreira) e Tapia (Calleri). Técnico: Hernán Crespo.

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Mayke), Zé Ivaldo, Adonis Frías e Vini Lira; João Schmidt, Gabriel Menino, Rollheiser (Zé Rafael), Barreal (Escobar) e Miguelito (Rony); Gabigol (Lautaro). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS: Tapia, aos 5, e Luciano, aos 11 do 2ºT.

ÁRBITRO: João Vitor Gobi.

CARTÕES AMARELOS: Sabino, Enzo Dias, Rony, Miguelito, Escobar.

CARTÃO VERMELHO: Gabriel Menino.

PÚBLICO: 49.605 torcedores.

RENDA: R$ 2.305.166,00.

LOCAL: MorumBis.