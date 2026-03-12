São Paulo vence Chapecoense na estreia de Roger Machado e assume a liderança do Brasileirão Estadão Conteúdo 12.03.26 22h22 Na estreia do técnico Roger Machado, o São Paulo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, ao derrotar a Chapecoense, por 2 a 0, no Canindé, em duelo válido pela quinta rodada. O time tricolor chegou aos 13 pontos e superou o Palmeiras, que permaneceu com dez, ao perder para o Vasco, no Rio. Já o time de Chapecó fica na zona intermediária da tabela, com cinco jogo e apenas quatro partidas disputadas. Sob chuva constante, o São Paulo se impôs desde o apito inicial, ocupando o campo defensivo encharcado da Chapecoense. Apesar do domínio territorial, o time tricolor encontrou dificuldade inicial para infiltrar na zaga catarinense. Apesar da pressão sofrida, a Chapecoense se mostrou muito objetiva, ao conseguir organizar suas jogadas e levar a bola até dentro da área do São Paulo. Com 15 minutos, os times começaram a sofrer com o gramado escorregadio. Várias jogadas foram prejudicadas pelo excesso de água. Desta forma, o 'chutão' passou a ser mais utilizado para o início das jogadas. Aos 27 minutos, a primeira oportunidade de gol do jogo foi de Bobadilla, que acabou travado no momento do chute. Aos 36, foi a vez de Lucas Ramon tentar abrir o placar, mas Léo Oliveira fez boa defesa. O lance animou o São Paulo, que imprimiu maior ritmo. Aos 39, Léo Oliveira voltou a fazer boa defesa, desta vez em cabeçada de Luciano. A pressão foi grande e Calleri, aos 47, também teve cabeçada defendida pelo goleiro catarinense. Aos 48, a Chapecoense quase surpreendeu com um belo chute de Everton, de pé esquerdo e de fora da área. Rafael fez boa defesa. O São Paulo voltou mais agressivo para o segundo tempo e logo teve sucesso. Aos dois minutos, Marcos Antonio fez ótimo lançamento por trás da zaga para Luciano, que completou de cabeça: 1 a 0. Foi o gol 106 do atacante com a camisa do São Paulo. Ele se tornou o 17º maior artilheiro da história do clube. Em desvantagem, a Chapecoense foi ao ataque e deixou espaços para o São Paulo, que não desperdiçou a oportunidade. Aos 14, Calleri ampliou para a equipe tricolor. O domínio do São Paulo foi total para delírio das arquibancadas. Bobadilla teve duas chances e acertou duas 'bombas' uma delas na trave. O jogo estava tranquilo e controlado pelo São Paulo. Aos 31 minutos, durante a parada para hidratação, uma das torres de iluminação do Canindé apagou. Aos 35, a luz voltou. Nos minutos finais, o São Paulo diminuiu o ritmo, enquanto a valente Chapecoense tentou diminuir o prejuízo, mas não teve sucesso. FICHA TÉCNICA SÃO PAULO 2 X 0 CHAPECOENSE SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell (; Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla (Pablo Maia); Lucas (Cauly), Luciano (André Silva) e Calleri. Técnico: Roger Machado. CHAPECOENSE - Léo Vieira; Everton (Rubens), Victor Caetano, Eduardo Doma e Walter Clar; Bruno Leonardo, Rafael Carvalheira (João Vitor), Camilo e Jean Carlos (Giovanni Augusto); Marcinho (Italo) e Bolasie (Neto Pessoa). Técnico: Gilmar Dal Pozzo. GOLS - Luciano aos dois e Calleri aos 14 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Rafael Carvalheira. ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR). RENDA - R$ 542.204,00. PÚBLICO - 13.493 torcedores. LOCAL - Canindé, em São Paulo (SP).  