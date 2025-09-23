Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

São Paulo trabalha para contar com Lucas e Oscar em decisão com a LDU na Libertadores

Estadão Conteúdo

O São Paulo precisa vencer a LDU por ao menos dois gols de diferença nesta quinta-feira, 25, para assegurar a vaga à semifinal da Libertadores. Para o duelo no MorumBis, Hernán Crespo deve ter dois reforços de peso no banco de reservas, que poderão auxiliar a equipe a reverter a desvantagem no Equador: Lucas Moura e Oscar, afastados por lesão há meses, já treinam com o elenco.

A tendência, segundo apurou o Estadão, é que a dupla comece a partida na reserva. De todo modo, a presença de Oscar e Lucas só será confirmado por Crespo na véspera da partida, já que estão em estágios diferentes na recuperação de suas respectivas lesões.

Oscar está mais avançado e treinou junto ao elenco nos últimos dias. Inclusive, havia a possibilidade de ele se juntar ao grupo na partida contra o Santos, neste domingo, pelo Brasileirão, mas Crespo optou por preservá-lo. Ele não entra em campo desde julho, quando enfrentou o Corinthians e precisou ser substituído aos 15 minutos, com uma fratura nas vértebras L1, L2 e L3.

Lucas Moura está afastado há um mês e precisou passar por uma artroscopia no joelho direito, após ser acometido por dores persistentes que atrapalhavam seu desempenho em campo nesta temporada. Nas últimas sessões de treinamento, o atacante tem reagido bem ao tratamento e não está descartado por Crespo caso precise entrar poucos minutos nesta semana.

Dentre os dois, Oscar é aquele que tem mais possibilidade de iniciar a partida, já que trabalha junto ao elenco por mais tempo e está em ritmo acelerado em sua recuperação. Lucas, mesmo que vá a campo, só seria colocado por Crespo em caso de necessidade, em um cenário que o treinador precise reforçar o setor ofensivo nos minutos para buscar a classificação. Caso a vitória esteja assegurada, é pouco provável que o atacante entre no decorrer do segundo tempo.

Desde 1993, o São Paulo não reverte uma derrota por dois gols na partida de ida da Libertadores. Desde que a competição passou a adotar confrontos diretos e o formato de mata-mata, o São Paulo perdeu a partida de ida em dez oportunidades - sem incluir contra a LDU. Por dois gols de diferença, em dois desses jogos: Atlético Nacional, na semi de 2016, no MorumBis, e Newell´s Old Boys, pelas oitavas de 1993, esta sendo a última ocasião em que garantiu a classificação.

Crespo trabalha para garantir a classificação nesta quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília), no MorumBis. A equipe busca voltar a uma semifinal de Libertadores pela primeira vez desde 2016, além de superar o trauma da última temporada, quando foi eliminada nos pênaltis pelo Botafogo, em casa, precisando vencer por qualquer placar para assegurar a vaga.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Libertadores

São Paulo FC

Lucas

Oscar

LDU
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Guto Ferreira pede apoio da torcida do Remo e cita resgate da confiança no elenco; vídeo

Novo técnico azulino falou pela primeira vez vestindo a camisa do Remo. Guto Ferreira chega com o clube brigando pelo acesso, mas desmotivado após tropeços principalmente jogando em casa

23.09.25 16h24

Futebol

Com jogo marcado para o Baenão, CBF divulga tabela detalhada das rodadas 33 a 36 da Série B

Campeonato se encaminha para a reta final e Remo e Paysandu terão duelos importantes

23.09.25 12h28

Futebol

Ricardo Gluck Paul tem apoio integral e deve ser 'aclamado' na próxima eleição da FPF; entenda

Atual vice da CBF, empresário não tem concorrente até o momento e iniciará o segundo mandato à frente da federação paraense em 2026

23.09.25 11h25

Jorge Ulisses

Shooto Brasil 132, Wildemar Negueba mantém cinturão

23.09.25 10h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Paysandu vai pra tudo ou nada contra Novorizontino nesta terça-feira

A pressão sobre o elenco nunca esteve tão alta, mas o time garante acreditar no milagre de conseguir 23 pontos nas 11 partidas que restam para o fim do campeonato, vendo o duelo em Belém como decisivo para manter vivas as esperanças de permanência

23.09.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (23/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Intercontinental e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

23.09.25 7h00

Futebol

Volta Redonda-RJ, próximo adversário do Remo, tem o pior ataque do campeonato

Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Raulino de Oliveira

23.09.25 10h25

PRESSÃO

Aguilera fala sobre volta do Paysandu a Curuzu e intima jogadores: 'Tem que sentir a p*rra da dor'

Em entrevista a Rádio Liberal+, presidente do clube disse que o pedido foi feito por Márcio Fernandes e que atletas não devem ter medo de jogar no estádio bicolor

22.09.25 23h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda