Remo mantém a média de trocas Carlos Ferreira 23.09.25 10h25 Três técnicos e pelo menos um interino a cada temporada no comando do time. Com Guto Ferreira, depois de Daniel Paulista e Antônio Oliveira, o Remo mantém a média. Guto Ferreira é o 71° dos últimos 20 anos, enquanto Márcio Fernandes é o 73° no Paysandu. Guto Ferreira, o Gordiola, é um técnico referendado pelo próprio currículo, apesar da baixa em sua cotação nas últimas temporadas. Uma das virtudes do novo técnico, é a fácil liderança. Isso vai ser importante na transição do projeto de jogo. Transição essa que tem Flávio Garcia como intermediário na sua interinidade para amanhã, contra o Volta Redonda, com alguma ingerência do Gordiola. Por enquanto, já vale o ganho da ausência de Antônio Oliveira, que deixou um desserviço na reconstrução do time. Papão melhora a "saúde" Sob o comando de Márcio Fernandes, o Papão teve melhora desempenho contra o América Mineiro e bem mais contra o Goiás. Digamos que o time bicolor melhorou de saúde, mas sem o resultado prático das vitórias. Já são 10 jogos em jejum. Depoimentos obscuros de atletas indicam que nem todos na Curuzu estão contribuindo para evitar o rebaixamento. Foi uma forma de apontar o dedo para a diretoria por falta de pagamento de direito de imagem, que é a segunda remuneração mensal. Em meio à crise, Márcio Fernandes vai fazendo o que lhe compete e causando melhoras. Hoje, 19:30, um novo exame, diante do Novorizontino. BAIXINHAS * Entre os remistas mais influentes na vida do clube há os que entendem ainda não ser o momento ideal para a ascensão à Série A, porque o Remo precisa se estruturar para não bater e voltar. Em contraposição, há os que bradam pelo "acesso já" e que renovam as esperanças com a troca de Antônio Oliveira por Guto Ferreira. * De fato, o Remo não está pronto para a Série A. Em caso de acesso, teria que encarar o principal campeonato do país com seus tantos improvisos estruturais e organizacionais. No entanto, teria dinheiro bastante para acelerar os processos de estruturação. * Na contramão dos imediatistas, o clube executa um projeto para resultados a médio e longo prazos. Em clubes de massa, não se executa política estruturante no futebol sem visão, convicção e coragem, sem pagar o preço de ser alvo de pedradas. * Em 27 rodadas da Série B, o Paysandu saiu de campo pela 14a vez sem fazer gol. Mais da metade! O time bicolor fez apenas 21 gols (média de 0,77 por jogo). É o segundo pior ataque. À frente apenas do Volta Redonda (16 gols, média de 0,6 por jogo), adversário do Remo hoje. * Anderson Leite e Thallyson, os desfalques para hoje. Anderson Leite veio para suprir a perda de Matheus Vargas, gravemente lesionado e fora do campeonato. Quem deve reaparecer no time é o argentino Novillo, compondo o trio de zaga com Maurício Antônio e Thiago Heleno. * Entre um Re-Pa e outro da Série B caíram os dois Oliveira (Claudinei e Antônio). Então, vem aí duelo Márcio Fernandes x Guto Ferreira. Os Re-Pas da temporada tiveram três duelos de Daniel Paulista x Luizinho Lopes e um de Claudinei Oliveira x Antônio Oliveira. * Julho de 2023. Antônio Oliveira foi o técnico do mês na Série A ao comandar o Cuiabá numa sequência de quatro vitórias e um empate. Foi a apoteose do técnico português no futebol brasileiro. Nos últimos 19 meses, porém, está numa sucessão de fracassos no Corinthians, no Sport e no Remo. Já não tinha dado certo também no Coritiba. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo paysandu colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Carlos Ferreira Remo mantém a média de trocas 23.09.25 10h25 Carlos Ferreira Profissional de imprensa deve revelar seu time? 21.09.25 7h00 Carlos Ferreira Leão, G4 ou meio da tabela? 19.09.25 10h21 Futebol Papão investe em mais treinos táticos 18.09.25 10h51