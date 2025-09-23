Capa Jornal Amazônia
CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Remo mantém a média de trocas

Carlos Ferreira

Três técnicos e pelo menos um interino a cada temporada no comando do time. Com Guto Ferreira, depois de Daniel Paulista e Antônio Oliveira, o Remo mantém a média. Guto Ferreira é o 71° dos últimos 20 anos, enquanto Márcio Fernandes é o 73° no Paysandu. 

Guto Ferreira, o Gordiola, é um técnico referendado pelo próprio currículo, apesar da baixa em sua cotação nas últimas temporadas. Uma das virtudes do novo técnico, é a fácil liderança. Isso vai ser importante na transição do projeto de jogo. Transição essa que tem Flávio Garcia como intermediário na sua interinidade para amanhã, contra o Volta  Redonda, com alguma ingerência do Gordiola. Por enquanto, já vale o ganho da ausência de Antônio Oliveira, que deixou um desserviço na reconstrução do time.

Papão melhora a "saúde"

Sob o comando de Márcio Fernandes, o Papão teve melhora desempenho contra o América Mineiro e bem mais contra o Goiás. Digamos que o time bicolor melhorou de saúde, mas sem o resultado prático das vitórias. Já são 10 jogos em jejum. 

Depoimentos obscuros de atletas indicam que nem todos na Curuzu estão contribuindo para evitar o rebaixamento. Foi uma forma de apontar o dedo para a diretoria por falta de pagamento de direito de imagem, que é a segunda remuneração mensal. Em meio à crise, Márcio Fernandes vai fazendo o que lhe compete e causando melhoras. Hoje, 19:30, um novo exame, diante do Novorizontino.

BAIXINHAS

* Entre os remistas mais influentes na vida do clube há os que entendem ainda não ser o momento ideal para a ascensão à Série A, porque o Remo precisa se estruturar para não bater e voltar. Em contraposição, há os que bradam pelo "acesso já" e que renovam as esperanças com a troca de Antônio Oliveira por Guto Ferreira.

* De fato, o Remo não está pronto para a Série A. Em caso de acesso, teria que encarar o principal campeonato do país com seus tantos improvisos estruturais e organizacionais. No entanto, teria dinheiro bastante para acelerar os processos de estruturação. 

* Na contramão dos imediatistas, o clube executa um projeto para resultados a médio e longo prazos. Em clubes de massa, não se executa política estruturante no futebol sem visão, convicção e coragem, sem pagar o preço de ser alvo de pedradas. 

* Em 27 rodadas da Série B, o Paysandu saiu de campo pela 14a vez sem fazer gol. Mais da metade! O time bicolor fez apenas 21 gols (média de 0,77 por jogo). É o segundo pior ataque. À frente apenas do Volta Redonda (16 gols, média de 0,6 por jogo), adversário do Remo hoje. 

* Anderson Leite e Thallyson, os desfalques para hoje. Anderson Leite veio para suprir a perda de Matheus Vargas, gravemente lesionado e fora do campeonato. Quem deve reaparecer no time é o argentino Novillo, compondo o trio de zaga com Maurício Antônio e Thiago Heleno. 

* Entre um Re-Pa e outro da Série B caíram os dois Oliveira (Claudinei e Antônio). Então, vem aí duelo Márcio Fernandes x Guto Ferreira. Os Re-Pas da temporada tiveram três duelos de Daniel Paulista x Luizinho Lopes e um de Claudinei Oliveira x Antônio Oliveira. 

* Julho de 2023. Antônio Oliveira foi o técnico do mês na Série A ao comandar o Cuiabá numa sequência de quatro vitórias e um empate. Foi a apoteose do técnico português no futebol brasileiro. Nos últimos 19 meses, porém, está numa sucessão de fracassos no Corinthians, no Sport e no Remo. Já não tinha dado certo também no Coritiba. 

