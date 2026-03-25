São Paulo tem recorde de faturamento com R$ 1 bi e reduz dívida em balanço da gestão Casares Estadão Conteúdo 25.03.26 23h22 O São Paulo apresentou aos conselheiros números do balanço financeiro de 2025 em reunião nesta quarta-feira. A votação vai até as 17h desta quinta-feira. O exercício apresentou superávit de R$ 56,8 milhões, resultado melhor que o déficit de R$ 287 milhões de 2024. O faturamento chegou a cerca de R$ 1 bilhão pela primeira vez na história, superando os R$ 731,9 milhões de 2024. A dívida são-paulina diminuiu. Depois de beirar R$ 1 bilhão, com R$ 968,2 milhões, em 2024, o débito caiu para R$ 858,2 milhões em 2025. Ponto de polêmica no exercício de 2025, a venda de jogadores teve resultado financeiro positivo. Em 2025, a gestão negociou nomes como William Gomes (Porto), Matheus Alves (CSKA), Henrique Carmo (CSKA) e Lucas Ferreira (Shaktar Donetsk). As vendas foram criticadas na época, sob o argumento de que se concluíram abaixo do que os atletas valiam no mercado. Esse foi um dos pontos que apoiou o pedido de impeachment de Júlio Casares, aprovado no Conselho Deliberativo. Os valores declarados nas contas superaram a expectativa projetada. Eram esperados R$ 154,8 milhões com vendas de atletas. A quantia chegou a R$283,7 milhões. Júlio Casares acabou renunciando em meio ao processo de impeachment, após a aprovação inicial. Há um grupo de conselheiros que deseja reprovar as contas de 2025 por se tratarem de uma "herança" de Casares. Entretanto, a tendência é de aprovação. A gestão de Harry Massis Júnior busca convencer conselheiros, com o entendimento de que a reprovação seria prejudicial ao São Paulo perante o mercado, dificultando possíveis negociações de patrocínios e empréstimos, por exemplo. Na primeira semana de abril, em outra reunião, conselheiros irão votar dois novos pedidos de crédito do clube. Em 2024, o São Paulo lançou um fundo de dívida (FIDC), visando à amortização da dívida do clube com instituições financeiras. O débito é "substituído", mas com juros menores. Uma das regras do fundo era que o clube deveria ter superávit no exercício. No balanço de 2024, mesmo com déficit, foram consideradas receitas ainda a receber, diminuindo a dívida daquele ano. O planejamento financeiro do próximo exercício (2026) prevê novo superávit, apesar de sucessivos déficits mensais. O orçamento também é dependente da venda de jogadores (cerca de 40% da previsão de receita de R$ 931,8 milhões). A gestão de Harry Massis Júnior trabalha com readequações no clube para economizar. Não havia como refazer o orçamento aprovado em 2025. O São Paulo já anunciou um movimento de equilíbrio financeiro, conforme o Estadão havia antecipado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC dívida COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral destaque do Paulistão entra na mira do Remo, que corre contra o tempo para contratar Jogador Mayk está atuando no Novorizontino-SP e pode ser uma novidade na equipe azulina 25.03.26 16h01 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 destaque Pelo Remo, Alef Manga lidera estatísticas entre atacantes na Série A; veja números Jogador azulino tem se destacado individualmente na competição, com participações em gols 25.03.26 12h40 COPA NORTE 'Vim para o Paysandu com o objetivo de voltar para a Série B', diz Marcinho após vitória bicolor Papão estreou na Copa Verde com uma vitória sobre o GAS-RR e jogador demonstrou confiança no trabalho da equipe 25.03.26 11h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES DEU AZULÃO! Águia abre larga vantagem, leva susto, mas estreia com vitória fora de casa na Copa Norte Time paraense faz 3 a 0, vê Monte Roraima reagir no segundo tempo e só garante o triunfo nos acréscimos, em jogo mais difícil do que parecia 25.03.26 22h05 FUTEBOL Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h 25.03.26 9h21 FENÔMENO AZUL Mesmo no Z-4, Remo mostra força da torcida e figura entre maiores médias de público da Série A Leão embala após primeira vitória e terá sequência decisiva fora de casa antes de voltar ao Mangueirão 25.03.26 20h48 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32