São Paulo reserva se limita a segurar Millonarios, empata e abre mão dos 100% na Sul-Americana

São Paulo e Millonarios ficaram no 0 a 0 pela terceira rodada da Sul-Americana na noite desta terça-feira, no Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá, na Colômbia. Com reservas, a equipe brasileira mostrou pouco, deixou de produzir e precisou segurar os mandantes para não sofrer a primeira derrota no torneio.

A equipe até demonstrou que poderia competir e buscar uma vitória, mas caiu em ritmo e passou a ceder espaços aos colombianos. O Millonarios foi para o intervalo melhor e manteve a dominância na segunda etapa. Embora Roger Machado tenha tentado reagir com substituições ofensivas, não houve grande mudança em campo.

O resultado faz o São Paulo perder o aproveitamento de 100% na Copa Sul-Americana. Ainda assim, o time tricolor lidera o Grupo C, com sete pontos, sem a possibilidade de ser ultrapassado nesta rodada. OHiggins e Boston River fecham a rodada da chave.

O São Paulo parecia mostrar como acertada a escolha por poupar no duelo em Bogotá nos primeiros movimentos de jogo. O time reserva ocupou bem o campo ofensivo. As chegadas variaram entre bola aérea e passes em profundidade, que não foram bem aproveitados por Gonzalo Tapia.

A chance mais perigosa veio aos 20 minutos. Cauly cobrou escanteio e André Silva completou de cabeça. A bola bateu no travessão e entraria, não fosse o bloqueio salvador de Carlos Sarabía.

Entretanto, o Millonarios se reorganizou na segunda metade da primeira etapa. Os colombianos chegaram a atacar, mas sem levar perigo ao São Paulo. Foi, porém, diferente do primeiro movimento ofensivo do time no segundo tempo, que obrigou Sabino a fazer um corte na área, evitando que o atacante adversário recebesse livre de frente para o gol, aos sete minutos.

Roger Machado reagiu à crescente do Millonarios com as entradas de Bobadilla, conferindo mais experiência do que Djhordney, e Ferreirinha, para desafogar a saída para o ataque, já que André Silva se mantinha isolado.

Antes de qualquer reação em campo, porém, Sabino novamente salvou o São Paulo após chegada criada por passe errado de Cédric. No meio de campo, Cauly não conseguiu mais desempenhar o papel de articulador que fez em parte do primeiro tempo. Os são-paulinos viam os colombianos tomarem gosto pela partida.

Os visitantes ampliaram ainda mais o poderio ofensivo, com Lucca, além de Negrucci no lugar de Luan. As mudanças, contudo, não surtiam efeito no jogo, que continuava com o Millonarios melhor.

Além de carecer de entrosamento, já que o time do São Paulo nunca havia entrado em campo antes, os jogadores abusavam de erros individuais. Cédric, na defesa, dava espaços e errava passes. Na frente, Tapia matava jogadas que poderiam levar os são-paulinos a alguma chance. Destaque positivo foi Sabino, com ações providenciais para salvar a equipe.

Com os titulares, o São Paulo volta a campo no domingo, contra o Bahia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por causa da desmontagem da estrutura do show do cantor The Weeknd no MorumBis, a partida será no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

MILLONARIOS 0 X 0 SÃO PAULO

MILLONARIOS - Diego Novoa; Carlos Sarabía, Andrés Llinás, Jorge Arias e Sebastián Valencia (Danovis Banguero); Rodrigo Ureña, Mateo García (Stiven Vega), Sebastian Viveros (Beckham Castro) e David Silva (Darwin Quintero); Rodrigo Contreras e Leonardo Castro (Julian Angulo). Técnico: Fabián Bustos.

SÃO PAULO - Carlos Coronel; Alan Franco, Dória e Sabino; Cédric Soares, Luan (Felipe Negrucci), Djhordney (Damián Bobadilla), Cauly (Lucca) e Nicolas (Wendell); Gonzalo Tapia e André Silva (Ferreirinha). Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Juan Benítez (PAR).

CARTÕES AMARELOS - André Silva, Nicolas e Carlos Coronel (São Paulo).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá, na Colômbia.