Tuna Luso e Águia de Marabá entram em campo neste sábado pela Série D; confira

Tuna Luso e Águia de Marabá têm compromissos importantes neste sábado (19) pela 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A Gloriosa enfrenta o Trem-AP às 16h, no Estádio Augusto Antunes, no Amapá. Já o Azulão recebe o Independência-AC às 17h, no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá.

Trem-AP x Tuna Luso

A Tuna Luso viaja ao Amapá para enfrentar o Trem já classificada para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O time paraense lidera o grupo com 24 pontos, enquanto a Locomotiva ocupa a 6ª colocação com 15 pontos e ainda luta pela classificação.

Segundo o site Chance de Gol, os amapaenses possuem apenas 8,5% de chances de avançar para a próxima fase da competição. ]

No primeiro confronto entre as equipes, a Tuna virou o placar e goleou o Trem-AP por 4 a 2 no Souza, em Belém. A Locomotiva saiu na frente aos 8 minutos, com gol de Jonas Silva. Aos 25, Jayme empatou para a Águia Guerreira. Dois minutos depois, Aleilson colocou o time amapaense novamente à frente.

No segundo tempo, a reação da Tuna foi dominante. Jayme marcou o segundo gol da equipe paraense aos 36 minutos. Pouco depois, aos 39, Alex Silva virou o placar, e aos 43 Lucas Paranhos ampliou, decretando a goleada por 4 a 2.

A Águia Guerreira vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o vice-líder Manauara-AM e joga visando garantir o primeiro lugar do grupo na Série D. Enquanto isso, a Locomotiva busca se recuperar após ter sido goleada por 3 a 1 pelo GAS-RR na última rodada.

Águia de Marabá x Independência-AC

O Águia de Marabá, atualmente na quinta colocação do grupo A1 da Série D, com 16 pontos, enfrenta um duelo decisivo contra o Independência-AC para manter viva a chance de classificação. O time do Acre, com 18 pontos, ocupa a terceira posição, e o confronto direto representa uma disputa crucial pelas vagas no mata-mata estadual, onde apenas os quatro melhores de cada grupo avançam.

De acordo com o site Chance de Gol, o Águia tem 66% de chances de se classificar para a próxima fase, superando o Independência, que atualmente aparece com 35,5% de chance, apesar de estar melhor colocado na tabela.

No primeiro confronto entre as equipes, disputado na Arena da Floresta, em Rio Branco, o Águia de Marabá venceu por 2 a 0, com gols de Jonata Bastos e Romarinho, mantendo o time paraense em vantagem no histórico recente contra o adversário.

O Azulão Marabaense vem de um empate emocionante por 3 a 3 contra o Manaus e precisa da vitória para manter viva a esperança de classificação para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Já o Independência chega para o confronto após de uma derrota por 1 a 0 para o Humaitá, tornando a partida ainda mais decisiva para ambos os times.